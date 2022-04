Vídeo de Daniela Mercury é editado para parecer que cantora disse que Jesus era ‘muito gay’

O vídeo de uma apresentação da cantora Daniela Mercury foi cortado e editado para parecer que disse que Jesus Cristo “era gay, gay, muito gay”. Na realidade, a artista se referia ao vocalista da banda Legião Urbana, Renato Russo.

Leitores pediram a checagem deste conteúdo por WhatsApp, (11) 97683-7490. No TikTok, o vídeo manipulado recebeu 1,8 milhão de visualizações.

O vídeo mostra um show de Daniela Mercury em Garanhuns, Pernambuco, em 2018. A versão editada da fala da cantora tem 19 segundos. Ela começa dizendo: “Tá chato pra c*, esse país de m*”. Em seguida, diz: “Ela é Jesus Cristo sim”. Por fim, afirma: “Era gay, gay, muito gay!”. Apesar de aparecerem em sequência, as três frases foram ditas em momentos diferentes.

O vídeo completo tem pouco mais de 5 minutos. Em apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), Daniela criticou a retirada da peça “O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu” da grade de programação do evento. O espetáculo recriava a história de Cristo com uma atriz trans, Renata Carvalho, e foi alvo de protestos e tentativas de censura.

Nesse contexto, Daniela diz o seguinte: “Censurar uma peça de teatro por convicções religiosas é um absurdo. Isso não pode ser permitido, a nossa Constituição não deixa isso, a nossa Constituição não é a Bíblia”, disse. “Eu sou de família católica e respeito profundamente, mas a nossa Constituição nos permite sim lidar com símbolos religiosos e falar sobre ele”.

Em seguida, a cantora diz que conversou com Renata Carvalho, que estaria “muito magoada” com a repercussão da peça. “É maldade”, disse Daniela sobre as críticas contra a atriz. “Ela é Jesus Cristo sim”. Neste momento, a cantora faz uma pausa e afirma: “Jesus Cristo, eu sou gay, eu sou lésbica, e daí?”. Daniela revelou ser lésbica em 2013.

Depois, a artista canta alguns versos da música “Nobre Vagabundo”. Ela diz que “precisa de um rock” e pede que sua banda toque “Tempo Perdido”, da Legião Urbana: “Eu tô precisando de gente que não é careta, p*. Tá chato pra c* esse País de m*”. É neste ponto que ela fala “gay, gay, muito gay”. A frase completa é: “Meu amigo Renato Russo (canta versos de Tempo Perdido) era gay, gay, muito gay! Muito bicha! Muito viado sim!”

Assista ao vídeo completo:

Procurada, a assessoria de Daniela Mercury não respondeu.