Cuidados com o cão: ignore o boato de que antibiótico cura virose canina

Uma publicação no Facebook divulga boato com a sugestão de uso de um antibiótico para curar a parvovirose canina. A postagem mostra uma foto do Centril, usado para tratar de infecções causadas por bactérias. A parvovirose canina, porém, é causada por um vírus, microorganismo que não é afetado por antibióticos.

LEIA TAMBÉM > Boato falseia autoria de vídeo sobre Rodrigo Maia e inventa ameaça do Congresso a emissora de TV

“Antibióticos podem ajudar a combater uma doença secundária oportunista”, explica Vânia Nunes, médica veterinária e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, destacando que eles não podem ser administrados como tratamento para uma virose. “No caso das doenças virais, se faz tratamento de suporte para diminuir o risco de complicações: soro para hidratar e polivitamínicos para estimular a resposta imunitária.”

A parvovirose provoca muitos sintomas, mas é muito caracterizada por vômito intenso e diarréia com sangue nos cães. “Hoje a doença ocorre principalmente pela negligência ou omissão dos tutores em não dar vacina”, alerta Nunes.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.