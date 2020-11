Crucifixo usado pelo Papa tem imagem de Jesus segurando ovelha, e não de ‘faraó’

Uma foto do Papa Francisco, com destaque no seu crucifixo, tem sido compartilhada fora de contexto nas redes sociais. Na imagem, o pontífice usa uma cruz peitoral, em que Jesus Cristo é retratado segurando uma ovelha e cercado de animais. Postagens no Facebook afirmam que não é a imagem de Jesus no símbolo religioso, o que é falso.

Posts no Facebook afirmam que no crucifixo do Papa há “a imagem de uma pessoa com os braços cruzados, à semelhança de um Faraó do antigo Egito”, o que não é verdade. Com a ferramenta de verificação de imagens InVid, é possível visualizar mais precisamente o objeto. Abaixo, uma captura de tela de uma foto do Papa retirada da página oficial do Vaticano.

A representação de Jesus como pastor, rodeado de ovelhas, muitas vezes carregando um dos animais, é uma referência à parábola conhecida como “Bom Pastor”, encontrada na Bíblia no décimo capítulo do Evangelho de João. Há milhares de ilustrações dessa narrativa desde os primeiros séculos do Cristianismo. No adorno papal, Jesus está de braços cruzados pois segura uma ovelha em seus ombros.

Francisco usa essa peça desde antes de ser eleito Papa. A foto utilizada no boato foi publicada pela United Press International em fevereiro de 2019.

A legenda ainda afirma que Francisco usa sapatos pretos, o que é verdade desde seu primeiro ano de papado. Na época, foi notado que ao usar sapatos sociais pretos comuns ele estava descontinuando uma tradição de usar sapatilhas vermelhas nas atividades externas de seu mandato. Os sapatos foram apenas um dos elementos que o líder da Igreja Católica mudou no código de vestimenta.

Esse gesto, assim como a recusa de usar uma cruz peitoral parecida com a de pontífices anteriores, foi lido por especialistas como um transmissão de estilo simples. Isso está de acordo com a escolha do nome papal Francisco, que faz referência a São Francisco de Assis, frade que fez voto de extrema pobreza e fundou a ordem dos Franciscanos. Em 2013, quando eleito, o pontífice explicou que escolheu o nome para lembrar o trabalho de Francisco de Assis pela paz e pelos pobres.

