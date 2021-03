Cronograma de vacinação falso circula no WhatsApp; veja as datas corretas

Atualizada às 18h36 de 24/03/2021 para inclusão da data para profissionais da educação e da segurança pública em São Paulo.

Um cronograma de vacinação contra a covid-19 falso tem sido compartilhado em grupos de WhatsApp. A mensagem informa que pessoas de 69 a 71 anos poderão se vacinar em São Paulo a partir de 27 de março, e que jovens de 18 a 20 anos devem ser imunizados em 8 de agosto.

Nas redes sociais, o governo paulista confirmou que a mensagem é falsa. As únicas datas confirmadas são para quem tem a partir de 69 anos. Veja o cronograma abaixo:

Acima de 90 anos: desde 8 de fevereiro.

85 a 89 anos: desde 12 de fevereiro.

80 a 84 anos: desde 27 de fevereiro.

77 a 79 anos: desde 3 de março.

75 e 76 anos: desde 15 de março.

72 a 74 anos: desde 19 de março.

69 a 71 anos: a partir de 26 de março.

Além disso, o governo paulista anunciou nesta quarta-feira, 24, o início da vacinação para profissionais da segurança pública, em 5 de abril, e dos profissionais de educação das rede pública e privada a partir de 47 anos, em 12 de abril.

Cada Estado define cronograma e locais de vacinação. Em São Paulo, o site VacinaJá informa postos de imunização e permite fazer um pré-cadastro. Mesmo quem não preencher esse pré-cadastro pode se vacinar. Leia mais no guia do Estadão sobre vacinas da covid-19.

Uma versão dessa corrente afirma que a previsão das datas de vacinação foi feita pelo Ministério da Saúde. Em nota, o ministério informou que não estabelece cronograma prévio com datas em que cada Estado ou município deve iniciar sua campanha de vacinação. “Esclarecemos que, após a distribuição de doses feita pelo governo federal, Estados e municípios têm autonomia para seguir com a vacinação de acordo com a realidade local, e conforme o andamento da campanha, podendo prosseguir ampliando a imunização dos grupos prioritários, sequencialmente, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19”, diz a nota.

O Ministério da Saúde ainda falou que “não divulga, não faz agendamento para aplicação de nenhum tipo de vacina e nem envia códigos para celular dos usuários do SUS. Todas as informações oficiais do Ministério da Saúde estão disponibilizadas no portal e redes sociais da pasta”.