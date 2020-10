Cristal gigante foi extraído em Minas Gerais, não na Amazônia

Uma postagem tira de contexto a foto de um cristal de quartzo de quatro toneladas para dizer que o mineral teria sido extraído na Amazônia por estrangeiros. A pedra, na verdade, foi extraída em Minas Gerais e comercializada por uma empresa brasileira de cristais. A postagem checada pelo Estadão Verifica já foi compartilhada ao menos 13 mil vezes no Facebook.

“Gigantesco cristal de quartzo de quatro toneladas extraído no Brasil pelos gringos. Essa é somente uma das ‘girafas’ da Amazônia que a França e outros países bonzinhos querem tanto ‘proteger’!”, diz a postagem.

O mecanismo de busca reversa do Google permitiu encontrar outras vezes em que a mesma imagem foi publicada. A primeira versão da foto foi postada pela página Earths Rare Minerals em 2 de fevereiro de 2018. A postagem dá conta da dimensão do cristal e afirma que a pedra foi extraída no Brasil, além de informar que pertence a uma empresa brasileira.

Por e-mail, o proprietário da empresa confirmou ao Estadão Verifica que o cristal era seu. Disse que as pedras que comercializa possuem documentação e são oriundos de “um garimpo que faz parte de uma cooperativa no interior de Minas Gerais”. Assim, negou que o cristal tivesse sido extraído na Amazônia e que tivesse sido comercializado por milhões de dólares.

Ele também disse que entrou em contato com a autora do post para resolução de forma “rápida e extrajudicial” do ocorrido. Do contrário, pensa em tomar as medidas judiciais cabíveis.

“O post teve mais de 13 mil compartilhamentos até agora, o que nos causa prejuízos de ordem material e moral, face abalo na credibilidade perante os nossos clientes, fornecedores, familiares e amigos”, disse.

A imagem viralizou fora de contexto em um momento em que o Brasil sofre pressão internacional para tomar medidas de preservação do meio ambiente. O governo federal adota postura de acusar os outros países de protecionismo e de interesse em explorar a Amazônia.

