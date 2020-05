Corrente sobre venda de inquéritos da PF é nova versão de boato da Copa de 1998

Em grupos de WhatsApp, circula uma mensagem que afirma que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria vendido inquéritos da Polícia Federal para o governador de São Paulo, João Doria. O texto é falso e recicla um boato antigo, de que o Brasil teria vendido a Copa do Mundo de 1998 para a Fifa. A corrente adaptada até começa com a mesma frase: “Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas”. A diferença é que na versão futebolística do boato, era o jogador Leonardo que fazia essa declaração, e no texto mais recente a frase fica a cargo do presidente Jair Bolsonaro.

A mensagem de WhatsApp utiliza todos os mesmos elementos do boato antigo, que começou a circular por e-mail — no texto original, a assinatura era de Gunther Schweitzer, que repassou a corrente por sua conta de correio corporativa. Assim como no texto original, nesta nova versão do boato são os jornais Wall Street Journal e Gazzetta dello Sport que revelam o suposto escândalo. Moro teria cobrado US$ 70 mil por cada inquérito vendido a Doria — mesmo valor que a Fifa teria pagado a cada jogador brasileiro para entregar a Copa para a França.

O novo texto também faz algumas pequenas adaptações. O “sr. Ronald Rhovald”, que no boato sobre o campeonato aparece como representante da patrocinadora Nike, desta vez é representante da CIA, a agência de inteligência americana, no Brasil.

Em 2014, o Estadão mostrou como a teoria da conspiração de Gunther Schweitzer voltou a ser compartilhada nas redes para explicar o fracasso brasileiro na Copa do Mundo daquele ano. Desde então, o boato foi adaptado a várias outras versões online.

Os sites Boatos.Org e E-Farsas também desmentiram essa corrente.