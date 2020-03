Coronavírus: postagens inventam profecia de Nostradamus sobre pandemia

Desde o início da transmissão do novo coronavírus, as redes sociais se encheram com falsas “profecias” que teriam antecipado o surgimento da covid-19. Boatos inventavam previsões em livros, filmes e até mesmo no desenho Os Simpsons. Agora, a bola da vez é Nostradamus: publicações no Facebook alegam que o francês publicou em 1555 versos que previam as características do novo coronavírus. Mas não há evidências que Nostradamus tenha escrito esse texto.

Uma imagem compartilhada mais de 2 mil vezes no Facebook desde sábado, 14, afirma que a “profecia” fala em uma “rainha” (corona) que surgiria do “Oriente” (China) no “ano dos gêmeos” (2020). O texto contém um erro de ortografia: a palavra anciões está escrita com S.

O Estadão Verifica consultou uma cópia em francês e inglês do livro Les Prophéties, a coleção de versos publicados por Michel de Nostredame em 1555, e não encontrou o trecho que viralizou nas redes sociais. Os sites de checagem E-Farsas, Boatos.Org e Maldita.Es (Espanha) também fizeram a mesma consulta e não acharam referências à tal previsão.

Veja outras informações falsas sobre o coronavírus que circulam no WhatsApp.

