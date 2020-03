Coronavírus: mensagem sobre saque de R$ 470 do Bolsa Família é falsa

Circula no WhatsApp uma mensagem que promete saque de R$ 470 para beneficiários do Bolsa Família comprarem produtos de limpeza e máscaras para se prevenir contra o novo coronavírus. A corrente é falsa e o link que acompanha o texto leva para um site que pede o compartilhamento do boato. Não é recomendado fornecer informações pessoais e senhas de redes sociais em sites desconhecidos.

O site oficial do governo com informações sobre o Bolsa Família é desenvolvimentosocial.gov.br. Não confie em informações divulgadas em sites de terceiros.

O governo não anunciou nenhum tipo de saque especial para o Bolsa Família. Na segunda-feira, 16, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comunicou a liberação de até R$ 3,1 bilhões para ampliar o programa de auxílio. Segundo a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, mais de 1,2 milhão de famílias serão incluídas. A medida faz parte de um pacote emergencial de R$ 147,3 bilhões para amenizar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

No anúncio do pacote emergencial, o governo federal prometeu aplicar até R$ 83,4 bilhões em ações para a população mais vulnerável, até R$ 59,4 bilhões para a manutenção de empregos e pelo menos R$ 4,5 bilhões para o combate direto à pandemia.

