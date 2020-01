Coronavírus: imagens de mercado de animais são da Indonésia, e não da China

Imagens de um mercado de rua que vende diversos animais mortos, como cachorros, ratos, morcegos e serpentes, viralizaram no Facebook após a disseminação do novo coronavírus. A gravação, no entanto, não é de Wuhan, na China — epicentro da epidemia — e sim de Langowan, na Indonésia. Um dos vídeos que identificam erroneamente o lugar como um mercado chinês obteve mais de 5 milhões de visualizações em quatro dias.

As mesmas imagens já haviam sido divulgadas no YouTube em julho de 2019, sem nenhuma relação com o coronavírus.

Entre os sites que checaram o vídeo estão Newtral (Espanha), Boom e Factly (Índia), AFP (Filipinas), E-Farsas e Fato ou Fake (Brasil).

Os mercados de animais silvestres da China podem estar ligados ao surgimento da nova cepa de vírus. A epidemia do novo coronavírus gerou apelos para que o governo crie regulamentações mais rigorosas para venda de carnes de caça.

