Coronavírus: decreto de ‘feriado nacional’ de sete dias é pegadinha

Não é verdade que o presidente Jair Bolsonaro tenha decretado um feriado nacional de sete dias para “resguardar a saúde da população” em meio à pandemia do novo coronavírus. Essa informação falsa circula no WhatsApp. Tudo não passa de uma pegadinha: ao clicar no link que acompanha a mensagem, fica claro que se trata de uma piada.

Mas a brincadeira enganou bastante gente. De acordo com o Google Trends, ferramenta que mede tendências de busca, houve um aumento repentino nas pesquisas da frase “Bolsonaro decreta feriado nacional” nos últimos sete dias. O site Boatos.Org também checou essa mensagem.

Neste domingo, 15, Bolsonaro contrariou a orientação de ficar em isolamento e teve contato direto com ao menos 272 apoiadores durante ato a favor de seu governo. A recomendação do Ministério da Saúde era que eventos com aglomerações de pessoas fossem cancelados para evitar a disseminação da covid-19.

Bolsonaro informou que fará um novo teste para coronavírus nesta terça-feira, 17. Acompanhe a cobertura do Estado sobre coronavírus em tempo real.