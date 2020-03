Coronavírus: Ambev desmente suspensão de produção de cerveja por pandemia

É falso o anúncio de férias coletivas da cervejaria Ambev que tem circulado nas redes sociais. Preocupados em ficar sem cerveja e sem futebol, usuários do Facebook e do Twitter compartilharam uma imagem que avisava sobre a paralisação da fabricação, importação e distribuição de cervejas, refrigerantes e energéticos por 15 dias, em função da pandemia do novo coronavírus.

Por telefone, a assessoria de imprensa da Ambev informou que o anúncio é falso. A produção nas cervejarias continua normalmente. A empresa comunicou ainda que tem tomado as precauções necessárias para garantir a saúde de seus funcionários em meio à disseminação da covid-19.

Em relação ao futebol, a suspensão de atividades por causa do novo coronavírus é verdade. 20 dos 27 campeonatos estaduais foram afetados, e a Copa América e a Eurocopa foram adiadas. A recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas com sintomas da covid-19 evitem aglomerações. Veja quais competições sofreram alterações.

