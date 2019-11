Conta falsa de Villas Bôas espalha tuíte sobre ‘ações do Exército’ após julgamento de prisão em segunda instância

Não é verdade que o general Eduardo Villas Bôas, assessor do Gabinete de Segurança Instituicional (GSI), tenha ameaçado em redes sociais convocar o Exército após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre prisão em segunda instância. A postagem que afirma que a cúpula das Forças Armas se reuniria para “definir ações” com objetivo de “assegurar a estabilidade” foi feita por uma conta falsa no Twitter.

A publicação falsa foi divulgada por um perfil chamado @Gen_ViIIasBoas (com a letra “I” maiúscula no lugar das duas letras “L” minúsculas). É uma imitação da conta oficial do assessor do GSI, com a mesma foto de usuário. O perfil de Villas Bôas tem um selo azul, que indica que o Twitter verificou que aquela conta realmente pertence ao oficial do Exército. O presidente Jair Bolsonaro e seus ministros também têm selos de verificação em seus perfis na rede social.

O tuíte falso busca fazer referência a uma mensagem de fato publicada por Villas Bôas em abril de 2018, na véspera do julgamento, pelo STF, de habeas corpus que poderia beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o general afirmou: “Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia”. A conta impostora adiciona uma frase inexistente no tuíte original, que fala sobre possíveis ações do Exército em reação à decisão do Supremo.

Após a repercussão, a conta falsa saiu do ar, o que indica que pode ter sido deletada ou ter mudado de nome. Em tuítes mais antigos do impostor de Villas Bôas, era possível perceber que o username anterior era @Pinguc0_.

Até a noite de quinta-feira, 7, o presidente Jair Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro seguiam a conta falsa de Villas Bôas no Twitter.

A Agência Lupa também publicou uma checagem sobre essa conta falsa.