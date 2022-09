‘Confisco de aposentadorias’ vira tema de campanha em São Paulo e de críticas nas redes sociais ao tucano Rodrigo Garcia

A campanha de reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB) para o governo de São Paulo tornou-se alvo de posts críticos nas redes sociais ao chamado “confisco de aposentadorias”. Trata-se da adoção da contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas antes isentos. As críticas, sobretudo de sindicatos das diferentes categorias do serviço público, já vinham desde julho de 2020, quando a medida foi adotada. O tema é sensível – atinge 384 mil eleitores potenciais.

As críticas têm base verdadeira. Chamar de “confisco” pode parecer exagerado. Mas a medida atingiu a renda de aposentados e pensionistas durante a pandemia de covid-19 e continua em vigor. A atribuição dessa responsabilidade somente a Garcia, porém, é questionável.

O imbróglio diz respeito ao desconto nas aposentadorias e pensões dos beneficiários com valores mensais de R$ 1.212,01 a R$ 7.087,22 e no aumento da carga para quem recebe acima desse valor. No contexto eleitoral de 2022, as queixas acentuaram-se nas redes sociais e levaram Garcia a anunciar a flexibilização da medida no último dia 13. Mas para valer só a partir de janeiro de 2023.

O governo de João Doria (PSDB) fez valer essa contribuição por meio do decreto 65.021/2020, embasado na Lei Complementar 1.012/2007. O texto diz que quando houver déficit atuarial do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) do Estado será aplicada contribuição adicional sobre aposentados e pensionistas que recebam benefícios acima de um salário mínimo. A Secretaria de Governo paulista informou que as alíquotas não podem ser inferiores às aplicadas aos servidores da União nesse caso.

Há progressão nos porcentuais adotados, conforme a faixa de valor do benefício. Mas a diferença entre o menor e o maior porcentual é de apenas quatro pontos. Os que ganham de R$ 1.212,01 a R$ 3.473,74 recolhem 12% – o que significa a perda de receita mensal de R$ 145,44 para quem está nesse piso e de R$ 412,84 para quem recebe o valor superior dessa faixa.

De R$ 3.473,75 ao teto do RGPS, de R$ 7.087,22, a alíquota é de 14%. Quem recebe acima desse limite é tributado em 16% sobre a faixa excedente. Antes, o porcentual era de 11%. Os valores são de 2022. A contribuição não incide sobre os benefícios de aposentados e pensionistas dos poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e das universidades estaduais, informou a Secretaria de Governo.

A instituição explicou que a iniciativa faz parte da reforma previdenciária estadual, considerada essencial pelo governo paulista para garantir a sustentabilidade financeira dos recursos públicos e a recuperação da capacidade de investimento do Estado.

“A medida mantém o direito de servidores à aposentadoria sem atrasos e também permite a manutenção e ampliação de serviços públicos essenciais, como Saúde, Segurança Pública e Educação”, escreveu a secretaria de Governo ao Estadão Verifica. “Sem ela, a despesa com aposentadorias e pensões do funcionalismo público paulista poderia superar o pagamento de salários a servidores da ativa já em 2023.”

É fato que a Previdência paulista acumula saldos negativos. A Secretaria de Governo informou que o déficit atuarial de 2019 foi de R$ 22,1 bilhões. Em 2020, subiu para R$ 27,3 bilhões e, no ano seguinte, fechou em R$ 16,5 bilhões. Para 2022, a estimativa é de gastos de R$ 40,7 bilhões, com déficit de R$ 20,5 bilhões.

A contribuição previdenciária totalizou R$ 1,13 bilhão em 2019, quando era cobrada somente sobre a faixa acima de R$ 7.087,22. Em 2020 (julho a dezembro), subiu para R$ 2,46 bilhões. Em 2021, alcançou R$ 4,33 bilhões, segundo a Secretaria de Governo.

Além de João Doria (PSDB), Rodrigo Garcia assinou o decreto por responder também pela Casa Civil do governo paulista na ocasião. Era o vice-governador do Estado e atuava como secretário de Governo da gestão. Tornou-se candidato tucano ao governo e recebeu apoio de Doria nas eleições estaduais deste ano.

Os fatos desencadearam, em plena campanha de reeleição, posts contra Garcia, sua reação apenas 17 dias antes do pleito e o posicionamento parcial de seu concorrente Fernando Haddad, do PT. O governador alcança terceiro lugar nas principais pesquisas eleitorais, com 14% das intenções de voto, segundo o Datafolha de 6 de setembro. Está atrás de Haddad (36%) e de Tarcísio de Freitas (21%), candidato do Republicanos apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

No Twitter, Fernando Haddad postou em 8 de setembro a promessa de se “sentar com os professores em janeiro para rever o confisco das aposentadorias”. A contribuição adicional, entretanto, pesa também sobre aposentados das demais categorias do funcionalismo e pensionistas do Executivo estadual.

Vou me sentar com os professores em janeiro para rever o confisco das aposentadorias e construir um Plano de Carreira, junto ao sindicato, para valorizar os profissionais da Educação. Assim, vamos melhorar os índices de qualidade e transformar as salas de aula. #HaddadEmRioClaro — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) September 8, 2022

Cinco dias depois, Garcia declarou que isentará os aposentados que recebam “até R$ 3.500” a partir de janeiro durante entrevista ao programa SPTV, da Rede Globo. Replicou o anúncio pelas redes sociais.

O governador @rodrigogarcia_ anunciou em primeira mão que aposentados que ganham até R$ 3,5 mil não terão mais desconto na aposentadoria a partir de 2023. Confira o trecho da entrevista ao SPTV. pic.twitter.com/IrXW1ihzNn — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) September 15, 2022

Anuncio agora a isenção do desconto da cobrança da previdência social dos funcionários públicos aposentados com recebimentos até R$ 3.473, que hoje tem um desconto de 12% na folha. A partir de janeiro do ano que vem, eles não vão ter mais esse desconto. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 13, 2022

O candidato tucano afirmou que a medida já está prevista no Orçamento de 2023, a ser entregue à Assembleia Legislativa ainda em setembro, e valerá “independentemente do resultado da eleição”. Disse haver espaço orçamentário para “que se possa aumentar a renda desses aposentados”. A rigor, não se trata de elevar a renda, mas de restaurar os valores perdidos desde 2020. Favorecerá a 115.000 aposentados e pensionistas – 30% do total, de acordo com dados da São Paulo Previdência.

Garcia disse na ocasião que o custo anual dessa iniciativa seria de R$ 200 milhões. A Secretaria de Governo confirmou essa estimativa. Conforme explicou, a reforma previdenciária foi importante para a redução do déficit previdenciário e “agora há espaço fiscal para o fim do desconto de 12%”. Indicou que a isenção não atingiu as faixas mais altas porque há “um obstáculo a ser enfrentado”. Trata-se da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) determinada pela Lei Complementar 194/2022. Isso contribui para uma “significativa desaceleração da arrecadação estadual”.