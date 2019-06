Comprova retorna para combater desinformação sobre políticas públicas

O Comprova está de volta: a coalizão de veículos de mídia que desbancou histórias falsas e enganosas durante as eleições presidenciais de 2018 voltará a se reunir este ano para combater a desinformação na internet. Dessa vez, o projeto terá um papel mais educativo, com o olhar voltado para políticas públicas. O lançamento da segunda fase será feito durante o congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que ocorre entre 27 e 29 de junho.

Estão previstas também outras ações educativas, como a difusão de cursos online criados pela organização não-governamental First Draft. O presidente de Abraji e editor do Estadão Verifica, Daniel Bramatti, explica a importância da volta do Comprova. “Neste ano não teremos eleições, mas verificamos que grupos politicamente motivados seguem impulsionando a circulação de falsidades”, disse. “Além de desmentir boatos, o projeto buscará explicar políticas públicas e projetos para alterá-las, prestando um serviço à população.”

Durante o período eleitoral de 2018, os jornalistas do Comprova, incluindo uma equipe do Estado, investigaram 146 boatos sobre os candidatos à Presidência. Deste total, 92% se provou falso, enganoso ou descontextualizado. A coalizão também promoveu uma iniciativa inédita de parceria entre as agências de checagem durante o fim de semana do segundo turno das eleições, quando sete iniciativas de fact checking se reuniram para dar mais agilidade e precisão ao processo de verificação. Os jornalistas identificaram 50 conteúdos falsos em apenas 48 horas.

A Abraji é responsável pela gerência executiva e o First Draft dará apoio técnico à coalizão. A segunda fase do Comprova tem patrocínio do Google News Initiative, do Facebook Journalism Project e do WhatsApp. Outros patrocinadores podem se somar à iniciativa até o início do segundo semestre.