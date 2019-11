Comprova realiza ‘aulão’ gratuito para ensinar ferramentas para verificar conteúdos falsos

A equipe do Comprova vai realizar, na próxima terça-feira, 12, um “aulão” gratuito de ferramentas de fact-checking para verificar conteúdos falsos e enganosos nas redes sociais. O evento contará com a presenta do editor-chefe do Comprova, Sérgio Lüdtke, que apresentará um painel sobre a segunda fase do projeto, que em 2019 tem foco em políticas públicas, e os desafios e aprendizados da primeira edição, realizada em 2018, durante as eleições presidenciais.

A aula de fact-checking mostrará os recursos que foram repassados aos jornalistas dos 24 veículos de imprensa que compõem o projeto. Entre as ferramentas estão a busca reversa de imagem e vídeo, que permite localizar quando e onde determinada fotografia ou gravação foi publicada pela primeira vez na internet, e em que contexto. Os participantes receberão dicas para analisar conteúdos suspeitos compartilhados sem fonte identificável, muito comuns nas redes sociais.

O treinamento segue a metodologia da organização não-governamental First Draft, idealizadora do projeto Comprova.

O evento será transmitido ao vivo pela TV FAAP (www.faap.br/tvfaap). Veículos envolvidos no Comprova retransmitirão o evento por seus canais digitais para todo o Brasil.

Além do Estado, que integra o Comprova por meio do núcleo de fact-checking Estadão Verifica, participam do projeto a Agence France-Presse (AFP), Band.com.br, BandNews FM, BandNews TV, Canal Futura, Correio do Povo, Exame, Folha de S. Paulo, GaúchaZH, Gazeta Online, Jornal Correio, Jornal do Commercio, Metro Jornal, Nexo, Nova Escola, NSC Comunicação, O Povo, Poder360, Rádio Bandeiras, revista piauí, SBT e UOL.

O Comprova tem patrocínio do Google News Initiaive, do Facebook Journalism Project e do WhatsApp. A coordenação é da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). A Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) é parceira institucional.

SERVIÇO: ‘AULÃO GRATUITO DO PROJETO COMPROVA’

Dia: 12/11, terça-feira

Horário: das 9h às 13h

Local: FAAP (Auditório 1) / Rua: Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo – SP

Entrada gratuita

Inscrições: clique aqui.

Informações: (11) 3662-7332, das 8h às 13h

*Importante: comparecer munido de documento de identificação com foto.

Confira abaixo a programação:

9h-9h45 – O Comprova em 2019

Apresentação: Edilamar Galvão – coordenadora do curso de Jornalismo da FAAP

Painel: Conversa com Sérgio Lüdtke, editor-chefe do Comprova.

Explicações sobre a operação do Comprova 2 sob o novo foco de políticas públicas, mostrando o que trouxe em termos de desafios e aprendizados. Haverá espaço para perguntas e respostas da plateia.

9h45-10h – Intervalo

10h-11h30 – “Aulão” de Verificação: Como não cair em ‘fakes’

Sérgio Lüdtke e a equipe do Comprova mostrarão ferramentas para combater e se proteger da desinformação nas redes sociais.