Em vídeo sobre compra de imóveis da família Bolsonaro, apoiadora omite que pagamento foi em espécie

Em um vídeo que viralizou no Facebook e no TikTok, uma mulher tenta justificar o fato de a família de Jair Bolsonaro (PL) ter pagado quase R$ 26 milhões em espécie em imóveis desde os anos 1990 — informação revelada em reportagem do portal UOL. A autora do vídeo faz uma conta segundo a qual os familiares do presidente precisariam investir, em média, pouco mais de R$ 6 mil por mês para chegar ao total de R$ 26 milhões em 30 anos. Mas esse argumento é falacioso, uma vez que o valor pago nos imóveis não foi gasto de maneira uniforme pela família Bolsonaro — apenas os filhos mais velhos do presidente, Carlos, Eduardo e Flávio, teriam pagado R$ 15,7 milhões em 19 imóveis no Rio de Janeiro. Mais importante ainda, a mulher no vídeo não menciona nenhuma vez que o montante em questão foi pago em dinheiro vivo, segundo a apuração do UOL.

No final de agosto, uma reportagem do portal UOL revelou que o presidente, duas ex-mulheres, cinco irmãos, seus três filhos mais velhos e sua mãe negociaram 107 imóveis desde os anos 1990 — destes, apenas 12 foram comprados até 1999. De acordo com o site, 51 imóveis foram pagos total ou parcialmente com dinheiro vivo. Os repasses em espécie totalizam R$ 13,5 milhões, o que corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) equivale a R$ 25,6 milhões atualmente.

Outros R$ 986 mil — R$ 1,99 milhão em valores corrigidos — foram investidos em 26 imóveis, mas a reportagem não conseguiu determinar a forma de pagamento. Por fim, 30 imóveis, no valor total de R$ 13,4 milhões — R$ 17,9 milhões corrigidos pelo IPCA — foram comprados por meio de cheque ou transferência bancária. O vídeo analisado aqui não menciona esses montantes, dando a entender que o total investido pela família Bolsonaro foi de cerca de R$ 26 milhões.

Ao menos 25 das compras levantadas pelo UOL ocorreram de forma a suscitar investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal. Uma delas é a investigação sobre rachadinhas — que apura o suposto desvio de salário de assessores do gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em maio deste ano, a Justiça do Rio rejeitou uma denúncia contra o parlamentar, a pedido do próprio MP. O Ministério Público afirmou que iria recomeçar a investigação sobre o caso, com a coleta de novas provas.

Segundo a matéria do UOL, os irmãos e a mãe de Bolsonaro teriam investido em 24 imóveis, que representam R$ 6,6 milhões corrigidos pelo IPCA. Já o próprio presidente e as duas ex-esposas dele compraram oito imóveis no Rio de Janeiro e Brasília. Somados, esses imóveis valeriam cerca de R$ 3,2 milhões, corrigidos. Parte desses imóveis foram vendidos e outros comprados. Atualmente, a família ainda possui 56 das 107 propriedades investidas em dinheiro vivo nas últimas décadas, ainda de acordo com a reportagem.

Em entrevista ao Estadão, o chefe da seção brasileira da Transparência Internacional, Bruno Brandão, disse que a compra de imóveis em espécie por parte de pessoas politicamente expostas “acende todos os alertas” para o crime de lavagem e ocultação de bens. “Para bens de alto valor, a transação em dinheiro é altamente atípica”, disse. “E transações atípicas são reguladas na lei antilavagem brasileira, assim como outras leis semelhantes que a maioria dos países adota para regular especificamente o setor de imóveis. Comprar imóvel em dinheiro vivo é suspeito de lavagem de dinheiro em qualquer parte do mundo”.

Autora do vídeo cita boatos desmentidos sobre Lulinha

A mulher no vídeo verificado afirma que um dos filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, enriqueceu de forma ilícita e se tornou o maior produtor de gado do mundo. O Estadão Verifica já desmentiu o boato de que Lulinha, como Fábio Luís é conhecido, tenha comprado “a maior fazenda do mundo”. A autora do conteúdo também afirma que o filho de Lula é sócio da Oi, outra informação desmentida pelo blog.

