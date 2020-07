Composto lácteo mostrado em post viral é leite acrescido de fibras

Uma publicação no Facebook causa confusão com a embalagem de dois produtos da marca Ninho. Um dos rótulos mostrados no post diz “leite em pó integral”; o outro, “composto lácteo com fibras”. A postagem passa a impressão de que a empresa Nestlé estaria vendendo um substituto de baixo valor nutricional, em vez de leite em pó integral. Na verdade, são produtos diferentes e cada um deles possui indicações próprias. A variação na nomenclatura atende a normas técnicas. O Estadão Verifica fez a checagem do conteúdo após três posts com a falsa afirmação viralizarem e ultrapassarem cinco milhões de visualizações no Facebook.

O produto que está no centro da confusão é o Ninho Forti+ Instantâneo. A empresa alimentícia alterou a fórmula desse produto para incluir fibras entre os ingredientes. A intenção é atender a necessidades nutricionais das crianças, disse a Nestlé por telefone.

“Pela legislação brasileira, para ser classificado como leite, não deve ter outros ingredientes adicionados, além de vitaminas e minerais”, informou a empresa. O composto lácteo tem os mesmos ingredientes do leite em pó, mas é acrescido de vitaminas, minerais, óleos vegetais e fibras, explica Virgínia Weffort, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). “Ele é indicado para crianças em idade pré-escolar que passam por período de seletividade com baixa ingestão de vitaminas e minerais, suprindo as necessidades desta faixa etária”, explicou ela.

O composto lácteo Ninho Forti+ Instantâneo ainda não substituiu completamente a antiga versão (que tem “leite em pó instantâneo” escrito no rótulo), por isso ainda é possível encontrar as duas embalagens nos supermercados. “É importante dizer que o principal ingrediente do novo Ninho Forti+ Instantâneo ainda é leite e que não houve adição de açúcar”, diz a Nestlé.

A informação nutricional e os ingredientes tanto do leite integral em pó quanto do composto lácteo da Nestlé estão disponíveis no site da empresa: leite integral, vitaminas A, D, C e E e minerais, como ferro e zinco. O novo composto lácteo possui os mesmos ingredientes da versão anterior do produto, com o acréscimo de fibra, soro de leite natural e emulsificante lecitina de soja.

Tanto o leite em pó integral quanto o novo Ninho Forti+ Instantâneo continuarão sendo comercializados, uma vez que são produtos diferentes. “Ambos produtos podem ser diferenciados pela denominação do produto e também pela indicação na embalagem: Ninho Forti+ Instantâneo é um composto lácteo e contém uma tarja vermelha, enquanto Ninho Integral é um leite em pó e possui uma tarja azul”, destaca a Nestlé.

O composto lácteo é um produto de qualidade inferior?

Para um produto ser qualificado como composto lácteo, é necessário preencher alguns requisitos presentes na Instrução Normativa nº 28, de 12 de junho de 2007, do Ministério da Agricultura. Publicado no Diário Oficial da União dois dias depois, o texto define a identidade e os requisitos mínimos de qualidade que o produto deve ter para o consumo humano.

Composto lácteo é o produto em pó resultante da mistura do leite com substâncias alimentícias lácteas (como soro de leite, leite fermentado, manteiga e creme de leite), não-lácteas (como açúcares, edulcorantes nutritivos, chocolate, café e frutas) ou ambas. A norma indica que os ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51% da massa do total de ingredientes do produto. Ou seja, o leite continua sendo o principal ingrediente.

O Estadão Verifica consultou o Ministério da Agricultura para saber se a adição de vitaminas e minerais somente seria suficiente para alterar a classificação de leite ou leite em pó. Por e-mail, a pasta informou que “vitaminas e minerais podem ser adicionadas ao leite e leite em pó, tendo em vista que não são entendidos como um novo ingrediente, mas como um enriquecimento de substâncias já presentes no leite, além de serem considerados nutrientes essenciais”.

Virgínia Weffort lembra que a recomendação sobre o uso de fórmulas, compostos lácteos ou leite integral para crianças deve ser feita por um pediatra. Além disso, crianças devem ser alimentadas exclusivamente com leite materno pelo menos até os seis meses de idade, e preferencialmente até os dois anos como complemento à alimentação.

