Comércio marítimo em Santos não parou por causa de bloqueios; fluxo que aparece em vídeo é normal

É enganoso o conteúdo de um vídeo no Facebook que mostra imagens de satélite de tráfego de embarcações pela costa brasileira e afirma que o comércio marítimo está parado por conta das manifestações de caminhoneiros contra o resultado das eleições presidenciais deste ano. O vídeo é narrado por uma voz feminina que diz que há “navis (sic) do mundo inteiro parados na costa brasileira congestionando tudo”. Em seguida, a narradora afirma: “Continuem, irmãos caminhoneiros, porque nós vamos chamar a atenção do mundo”. As imagens, no entanto, não mostram qualquer anormalidade no tráfego marítimo.

O vídeo foi feito a partir de uma ferramenta chamada Marine Traffic, que mostra em tempo real o movimento de embarcações disponíveis de forma pública em todo o mundo. A autora do vídeo amplia o mapa e mostra a movimentação próxima à costa brasileira, principalmente no Porto de Santos (SP), o maior complexo portuário da América Latina, e afirma que os navios estão parados, o que não é verdade.

A Santos Port Authority (SPA) informou ao Verifica que o Porto de Santos está operando normalmente, sem qualquer paralisação de caminhões ou fila de embarcações. A SPA também negou que as manifestações tenham causado impacto na operação do porto nesta quarta-feira, 23, desde o início da semana ou desde o segundo turno das eleições deste ano.

Além disso, há outros elementos no vídeo que que desmentem a narração: boa parte dos ícones que aparecem no mapa mostram, na verdade, navios em movimento, e não ancorados. Os ícones que se assemelham a setas, independente da cor, mostram embarcações se movimentando. As ancoradas são aquelas que aparecem no mapa em forma de círculo, de acordo com o filtro de informações do próprio Marine Traffic.

Boa parte dos ícones são verdes, o que indica embarcações de carga, enquanto os vermelhos são petroleiros. Muito presentes no mapa exibido no vídeo estão também os ícones de cor salmão: são embarcações especiais de pescaria, segundo o site.

Fluxo normal

De acordo com a SPA, o Porto de Santos possui 40 berços de atracação. Em dias normais, além de 40 navios atracados, há em média 70 ancorados nas imediações do porto, aguardando o momento de atracar. Por telefone, a SPA informou ainda que o Porto faz um giro de 35 navios por dia, ou seja, mais de um navio atraca no Porto de Santos a cada hora, em média. Essa movimentação depende do clima e da maré – quando ela está alta, o movimento é maior, e ele cai quando a maré baixa.

A SPA também explicou que não houve, nem nos primeiros dias após a eleição, qualquer impacto na operação provocado pelas manifestações dos caminhoneiros. No dia 1º de novembro houve uma suspensão na navegação no Porto de Santos, mas por conta do mau tempo, que provocou uma ressaca no mar e ondas de até três metros de altura.

O problema não se repetiu depois disso, nem por protestos, nem por mau tempo. Quando o Verifica conversou com a autoridade portuária, por volta das 14h15 desta quarta-feira, 23, havia 71 embarcações ancoradas aguardando na fila para atracar em Santos, fluxo considerado totalmente normal pela administração.

O mapa em tempo real do Marine Traffic costuma mostrar um fluxo intenso de embarcações em todo o mundo. O cenário exibido no vídeo, portanto, não difere da imagem normalmente vista na ferramenta. O mapa abaixo, por exemplo, mostrava a movimentação no início da tarde desta quarta.

Mais portos

Outros portos foram consultados pela reportagem, como os do Rio de Janeiro — além do Rio, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis –, mas nenhuma anormalidade foi detectada pela Companhia das Docas. O acompanhamento em tempo real dos portos de Paranaguá e Antonina, no Paraná, também não apontam problemas: segundo o operacional, eram aguardados nesta quarta 65 navios, às 16h30 havia 31 ao largo, ou seja, em alto mar, e outros 16 atracados. Paranaguá possui 18 berços, como são conhecidos os pontos de atracação no cais do porto.

Na última segunda-feira, 21, contudo, uma manifestação de caminhoneiros bloqueou o acesso de veículos nos dois sentidos da BR-277, que leva ao Porto de Paranaguá. O tráfego ficou bloqueado por 13 horas e houve lentidão na entrada do pátio de triagem, mas não há qualquer notícia na imprensa de que o comércio marítimo tenha parado neste ou em outros portos, diferentemente do que diz o vídeo verificado.

O vídeo foi compartilhado pelo perfil no Facebook do empresário Thomas Korontai, que foi candidato a deputado federal pelo Paraná nas eleições deste ano. Korontai disse que não sabe qual é a autoria do vídeo, mas afirmou que recebeu informações de que “o Porto de Santos estaria ainda operando, porém, o de Paranaguá estaria, sim, fechado” por causa de dezenas de caminhões parados ao longo da BR-277. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio na altura do km 6 foi de 0h30 a 12h20 da última segunda, 21.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.