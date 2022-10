Decisão da Justiça colombiana sobre união de menores de idade é de 2021 e não tem relação com presidente de esquerda

Circula nas redes sociais a notícia de que a Colômbia aprovou a união livre entre adultos com menores a partir de 14 anos. Postagens enganam ao associar o ocorrido à esquerda — o atual presidente do país, Gustavo Petró, é o primeiro líder esquerdista da Colômbia. Na realidade, a decisão foi tomada em 2021, pelo Supremo Tribunal de Justiça do país. Na época, ainda estava no governo Iván Duque, político conservador afiliado ao partido Centro Democrático. De qualquer forma, o ex-presidente não teria ingerência sobre a decisão, tomada pelo Poder Judiciário.

Leitores pediram esta checagem por WhatsApp, (11) 97683-7490.

A Câmara Civil do Supremo Tribunal de Justiça da Colômbia decidiu em agosto de 2021 que menores de 14 a 18 anos de idade podem formar uma união livre sem a permissão dos pais. No caso de casamentos, o consentimento dos responsáveis ainda é necessário.

Documento Decisão do Supremo da Colômbia PDF

O tribunal analisava o caso de Diego Fernando Cifuentes, que tinha 14 anos quando iniciou uma relação com Érica Beltrán, já maior de idade. O relacionamento durou cinco anos e eles tiveram um filho, até que a mulher morreu em 2016. Diego entrou com a ação porque entendia que tinha direito a 50% dos bens construídos pelo casal. A relação foi reconhecida pela Suprema Corte, que declarou válida a união e a divisão de bens.

#SalaCivil de @CorteSupremaJ declara procedente y válida unión marital y sociedad patrimonial entre adolescente y mujer mayor de edad. Jóvenes entre los 14 y 18 años no están impedidos para conformar unión libre ni necesitan permiso de sus padres, señala.https://t.co/HGb8BlogNf pic.twitter.com/ZFof0tMGC7 — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 23, 2021

No Twitter, o cantor e pastor da Igreja da Lagoinha André Valadão compartilhou uma notícia sobre o assunto e chegou a 14 mil likes e mais de 4 mil retuítes. A postagem alegava que o mesmo poderia acontecer no Brasil: “Votar nesta esquerda é agredir, invadir, destruir… O NOSSO PAÍS NÃO SERÁ VERMELHO”. O Estadão Verifica entrou em contato com Valadão, mas não obteve resposta.

Como funciona no Brasil?

No Brasil, manter relação com adolescentes de 14 anos é considerado crime de estupro de vulnerável, com pena de reclusão de oito a quinze anos. Para se ter uma união estável formal a idade mínima estabelecida em lei é de 16 anos, a mesma idade é exigida para o casamento, e os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais. O Código Civil prevê que “o homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.”

A advogada e especialista em Direito da Família Rafaela Câmara explica que os requisitos para uma união estável são o conhecimento público (as pessoas precisam saber que aquele casal possui uma relação), e o relacionamento precisa ser contínuo. Não há tempo mínimo para o reconhecimento da união. “A diferença da união estável para o casamento é a burocracia. Qualquer pessoa, dentro da idade prevista, que queira entrar em um relacionamento com outra em uma união estável, ela pode fazer isso sem necessariamente ir ao cartório. A gente não tem dados específicos de quantas pessoas vivem assim justamente por essa informalidade”, explica.