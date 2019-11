Cobrança de grandes devedores não seria capaz de quitar déficit da Previdência, ao contrário do que alega post

Uma imagem que circula no Facebook propõe uma solução simples para quitar o déficit previdenciário: cobrar o pagamento de grandes devedores da Previdência, que acumulam débito de mais de R$ 420 bilhões. O valor da dívida está correto, de acordo com a publicação mais recente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). No entanto, especialistas calculam que o montante de dívida ativa que pode ser recuperado é de, no máximo, R$ 87 bilhões.

O relatório de março deste ano da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal para ampliar a transparência nas contas públicas, dividiu os devedores da Previdência nas classes A, B, C e D, segundo metodologia da PGFN. As duas primeiras categorias são as potenciais pagadoras para arrecadação; já as duas últimas representam endividados que muito dificilmente quitarão seus débitos. Nesta categoria, por exemplo, entram empresas em recuperação judicial ou falidas, onde a chance de pagamento é mínima.

Para chegar ao valor de R$ 87 bilhões, a IFI desconsiderou a possibilidade de pagamento daqueles que estão nas classes C e D do ranking, bem como o montante já parcelado da dívida, que é de R$ 71 bilhões. Os endividados são classificados levando em conta dados de 2017 e 2018 da PGFN, Ministério da Economia e outros órgãos governamentais.

Ainda segundo o relatório, o cálculo do potencial de recuperação da dívida previdenciária pode ser ainda menor, se considerados os percentuais de expectativa de recuperação da PGFN. Levando em conta que parte das dívidas das classes A e B também pode não ser quitada e os valores já parcelados estão garantidos, a IFI prevê a possibilidade de arrecadação de apenas R$ 16 bilhões.

Mesmo se considerar o pagamento integral da dívida recuperável, das classes A e B, o montante (R$ 157,9 bilhões) não seria capaz de cobrir nem um ano de déficit previdenciário. Em 2018, o saldo negativo foi de R$ 195,2 bilhões. A publicação enganosa no Facebook afirma que o déficit é bem menor: de R$ 141 bilhões.

