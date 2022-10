Ex-prefeito de Macapá não perdoou dívida de empresas de ônibus sem contrapartida; acordo foi judicializado

Postagens nas redes sociais, correntes no WhatsApp e peças de campanha apreendidas pela Polícia Federal promovidas pelo candidato Jaime Nunes (PSD), que disputa o governo do Amapá, induzem ao erro ao sugerir que seu concorrente Clécio Luís (Solidariedade), quando era prefeito de Macapá, perdoou uma dívida de R$ 69 milhões do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap).

O valor foi objeto de compensação de dívidas entre a prefeitura e as empresas de transporte. O acordo teve parecer favorável da procuradora Maricelia Assunção, do Ministério Público do Amapá, e foi homologado pelo desembargador Carlos Augusto Tork, do Tribunal de Justiça do Amapá, com base em lei aprovada na Câmara Municipal de Macapá e sancionada pelo então prefeito Clécio Luís.

O acordo judicial, porém, foi questionado pela Defensoria Pública do Amapá. O acerto de contas entre a prefeitura e o sindicato não ocorreu ainda, pois aguarda julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme apurou o Estadão Verifica.

Posts e comentários sobre o favorecimento de Clécio Luís às empresas de ônibus ainda circulam. Um deles, divulgado em grupos de WhatsApp ligados a Jaime Nunes em 24 de setembro, diz que “o candidato da continuidade segue caladinho sobre uma dívida milionária que ele ‘perdoou’ da Setap e que custou caro para quem anda de ônibus na capital”.

As publicações também sugerem que o então prefeito Clécio Luís aumentou as tarifas. Isso de fato ocorreu, mas a campanha do Solidariedade no Amapá afirma que o reajuste de R$ 3,25 para R$ 3,50 nas passagens de ônibus se deveu à liminar obtida pelas empresas na Justiça. Depois de firmado o acordo, a tarifa voltou a subir para R$3,70. O valor pleiteado inicialmente pelo setor era de R$3,90.

O candidato do Solidariedade tem o apoio do atual governador, Waldez Góes (PDT). Pesquisa Ipec divulgada na última quinta-feira, 29, mostra Clésio Luís com 57% das intenções de voto – e tendência de vencer no primeiro turno. Jaime Nunes, do PSD, está em segundo lugar, com 38%. A pesquisa foi registrada no TRE-SE com o número 07200/2022 e foi feita entre os dias 27 e 29 de setembro, com 800 pessoas em 32 municípios de Sergipe. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Acordo

O caso começou com um pedido judicial do Setap para aumentar a passagem de ônibus em Macapá no início do segundo semestre de 2019. A solicitação foi inicialmente atendida por meio de liminar da 3ª Vara Cível e de Fazenda Pública. A prefeitura recorreu da decisão e cobrou compensações, como 80 ônibus novos, internet e mais segurança nos veículos.

Além disso, havia quatro processos entre órgãos da prefeitura e empresas representadas pela Setap. Três deles foram unidos por uma série de audiências de conciliação e relatados pelo desembargador Tork.

A Justiça entendeu que havia dívidas e cobranças de ambas as partes. As empresas deviam à prefeitura impostos e tarifas, principalmente o Imposto sobre Serviço (ISS). Anexos do acordo também listam valores que o Sindicato pleiteava, na Justiça, receber da prefeitura – ainda sem méritos julgados. Totalizavam mais de R$ 50 milhões, principalmente de subsídio da Tarifa Social não pago e de reclamações sobre o congelamento das tarifas.

Para resolver o imbróglio, um acordo foi selado na Justiça em 12 de novembro de 2019 em um documento público de 37 páginas, com planilhas das dívidas de ambas as partes. O acerto previa o reajuste da tarifa de ônibus a partir de janeiro de 2020, uma data base para estudo de reajustes futuros. Também a compensação de parte das dívidas de ambas os lados e pagamento à prefeitura de R$ 2,25 milhões em ISS devido pelas empresas, entre outros.

Assinaram o acordo a Procuradoria Geral do Macapá, a Companhia de Transporte de Macapá (CTMac), as secretarias municipais de Finanças e de Planejamento e o presidente da Setap. A imprensa local considerou que o acordo foi vantajoso demais para as empresas de ônibus.

O acerto, porém, não foi para a frente – apenas o aumento da tarifa vigorou. A Defensoria Pública do Estado do Amapá entrou com recurso, alegando que o reajuste da tarifa ocorreu sem debate público. Questionou também “renúncia de receita tributária sem autorização legal anterior, compensação tributária sem créditos líquidos e certos, dispensa de receita pública futura indeterminada”.

A argumentação da Defensoria foi que a lei municipal que ampara o acordo (Lei Municipal 14/2019) só foi sancionada no dia 14 de novembro de 2019 – dois dias depois de o acerto ser firmado. Os recursos da defensoria foram negados em dezembro de 2021 pelo desembargador Tork. Em maio deste ano, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e aguarda decisão do ministro Humberto Martins. O processo no STJ é identificado pelo número 0002269-90.2019.8.03.0000.

O Estadão Verifica conclui que, no lugar de perdão de uma dívida, como sugerem posts nas redes sociais, há um acordo frustrado.

As partes

A candidatura de Clécio Luis defende que o acordo não foi concluído e que não se pode atribuí-lo unicamente ao prefeito. Acrescenta que o atual gestor municipal não o revogou. “Já foram depositados valores da Setap para a prefeitura, mas a contraprestação não ocorreu”, informa Fábio Garcia, coordenador jurídico da campanha do Solidariedade no Amapá.

“Lamento pelas fake news. No Amapá, em particular, a gente percebe que os marqueteiros de oposição optaram pelo ataque, ignoram o lançamento de proposta. Temos conseguido decisões favoráveis na Justiça, mas o tempo que essa propaganda negativa fica no ar não apaga os prejuízos”, comenta Garcia.

A campanha de Jaime Nunes reafirma que as informações veiculadas em suas campanhas são verdadeiras, inclusive as que foram apreendidas pela Polícia Federal no último dia 19. “Quanto ao material efetivamente apreendido também se verifica que o seu conteúdo se limita à crítica da política de preços do transporte público praticada durante a gestão do candidato Clécio Luís, não se denotando, pelo seu conteúdo, elementos que desborde do debate público”, diz em nota ao Estadão Verifica. “Até por não ter sido o material originalmente impugnado, inexiste questionamento sobre a veracidade de seu conteúdo.”

O Estadão Verifica não conseguiu contato com representantes do Setap. Uma nota da empresa divulgada por sites locais foi questionada na Justiça. O candidato do PSD conseguiu direito de resposta porque a suposta nota do Setap não se limitou à questão da dívida – também conteria acusações sobre a vida pública e empresarial de Jaime. O Estadão Verifica também não foi atendido nos telefones informados pela Defensoria Pública Geral do Amapá.