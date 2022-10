Checamos o debate da Globo para o governo de São Paulo

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram nesta quinta-feira, 27, do último debate antes do segundo turno para o governo de São Paulo. Frente a frente nos estúdios da Globo, Haddad exagerou dados sobre sua política para a população em situação de rua e Tarcísio distorceu ao dizer que o oponente teria deixado rombo nos cofres da Prefeitura.

Nem todas as declarações dadas pelos candidatos foram verificadas. Confira abaixo a checagem.

Fernando Haddad

Pessoas em situação de rua

O que Haddad disse: que quando era prefeito havia 15 mil pessoas em situação de rua, sendo 12 mil em abrigos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Haddad foi prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016. Em 2015, último Censo da População em Situação da Rua anterior ao de 2019, o número total na capital paulista era de 15.905. No mesmo ano, o número de pessoas acolhidas foi de 8.570, além das 7.335 na rua.

Documento Censo da população em situação de rua de 2015 PDF

Investimentos

O que Haddad disse: que como prefeito investiu R$ 26 bilhões em quatro anos.



O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Segundo o Estadão Verifica, a gestão de Fernando Haddad como prefeito de São Paulo investiu cerca de R$ 15,6 bilhões em valores nominais e R$ 24 bilhões se considerado o reajuste da inflação até junho de 2022.

Juros do consignado no Auxílio Brasil

O que Haddad disse: que os juros do empréstimo consignado do Auxílio Brasil estão chegando “na casa do cheque especial”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Em 2020, os juros cobrados de pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs) em todas as operações de crédito com cheque especial passaram a ser limitados a 8% ao mês pelo Banco Central. A taxa máxima de juros permitida para o empréstimo consignado em benefícios do Programa Auxílio Brasil é de 3,5%. Apesar de estar longe do cheque especial, o teto do Auxílio Brasil é maior do que o fixado pelos bancos ao consignado do INSS (2,14%) e está acima do que é cobrado, em média, nos vários tipos de consignado: para trabalhadores do setor privado (2,61%), para trabalhadores do setor público (1,70%), para aposentados e pensionistas do INSS (1,97%) e consignado pessoal total (1,85%).

Programa de combate à fome

O que Haddad disse: que tecnologia exportada pelo Brasil para a ONU foi prêmio Nobel da Paz dois anos atrás.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O Programa Mundial de Alimentos (WFP na sigla em inglês) das Nações Unidas venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2020 e foi estabelecido em 1961 a pedido do ex-presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower. Ao tratar da tecnologia exportada pelo Brasil, Haddad provavelmente está se referindo ao Centro de Excelência contra a Fome, um dos braços do WFP no Brasil. Trata-se de uma rede global de diálogo para a formação de políticas públicas, aprendizagem, desenvolvimento de capacidades e assistência técnica para promoção de ações. A parceria entre o governo brasileiro e o programa das Nações Unidas existe desde 2011.

Salário mínimo nacional

O que Haddad disse: que Jair Bolsonaro não deu nada de aumento real no salário mínimo em quatro anos

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. Como mostrou esta checagem, a última vez que o salário mínimo teve ganho real foi no início de 2019. No primeiro mandato do candidato à reeleição, Bolsonaro assinou um decreto que atualizou o valor do piso, conforme política de valorização aprovada no governo de Dilma Rousseff (PT), com validade de 2016 a 2019. Nos três anos seguintes, o poder de compra foi reposto apenas pela inflação medida pelo Índice Nacional Preços ao Consumidor (INPC), sem ganho real.

Programa de governo de Tarcísio

O que Haddad disse: que o plano de governo de Tarcísio não tem as palavras “fome”, “Etec” e “reforma tributária estadual”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é parcialmente falso. O programa de governo do candidato Tarcísio de Freitas encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) menciona, sim, a palavra fome — ao alegar que o problema foi ampliado no Estado de São Paulo com uma “gestão inadequada da pandemia” — e defende uma “revisão da política tributária”. O programa Etec (Escola Técnica Estadual) de fato não é citado.

Documento Programa Tarcísio PDF

Merenda escolar

O que Haddad disse: que o governo federal congelou por cinco anos o valor per capita da merenda escolar.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O repasse de verbas federais destinadas à merenda escolar não cresce há cinco anos (desde 2017). No dia 10/08/2022, Bolsonaro vetou o reajuste aprovado pelo Congresso do valor repassado a Estados e municípios para a merenda.

O que Haddad disse: o governo paga R$ 0,36 por aluno para a merenda.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é parcialmente correto. O valor de R$ 0,36 corresponde ao repasse realizado pela União a Estados e municípios para cada aluno do ensino fundamental e do ensino médio, por dia letivo. O site do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) traz os valores para todas as modalidades de ensino:

Creches: R$ 1,07

Pré-escola: R$ 0,53

Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64

Ensino fundamental e médio: R$ 0,36

Educação de jovens e adultos: R$ 0,32

Ensino integral: R$ 1,07

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R$ 2,00

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contraturno: R$ 0,53

Tarcísio de Freitas

Caixa da Prefeitura de São Paulo

O que Tarcísio disse: que Haddad entregou a Prefeitura de São Paulo com déficit de R$ 7,5 bilhões.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Como mostrou o blog em outra checagem, a gestão de Fernando Haddad (PT) deixou o governo da cidade de São Paulo com R$ 5,3 bilhões de saldo positivo. Descontadas obrigações financeiras de curto prazo, o valor era de R$ 3,1 bilhões. Os dados constam na prestação de contas de 2016, publicada no Diário Oficial.

Rede de ensino médio estadual

O que Tarcísio disse: que o ensino médio estadual tem 1,2 milhão de alunos.



O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. De acordo com dados de 2021 do IBGE, o Estado de São Paulo contou no ano anterior com 1.644.465 matrículas de alunos no ensino médio estadual — número superior ao citado pelo candidato Tarcísio.

Renegociação de dívida

O que Tarcísio disse: que o governo Bolsonaro fez a maior redução de dívida da história da prefeitura de São Paulo. Aliviou R$ 20 bilhões de dívida. Isso significa R$ 280 milhões a mais por mês para investimento.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Ainda que seja fato que a União e a Prefeitura de São Paulo fizeram, em agosto deste ano, um acerto contábil relacionado à posse do Campo de Marte, com valor de R$ 23,912 bilhões, não é verdade que tenha sido a maior redução de dívida da história da cidade.

Como mostrou o Estadão Verifica, Haddad renegociou a dívida da capital paulista com a União, que caiu para R$ 29 bilhões durante sua gestão. Anteriormente, o débito com o governo federal era de R$ 79 bilhões. O acerto, portanto, foi maior do que o citado por Tarcísio de Freitas.

Tarifa de empresas privadas de água é mais barata que estatais

O que Tarcísio disse: que a tarifa média das empresas de água e esgoto privatizadas é ligeiramente inferior à das companhias estatais.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade, mas não há dados recentes disponíveis. Dados da Abcon/Sindcon de 2019 mostram que a tarifa média de água e esgoto aplicada pelas companhias estaduais foi de R$ 4,79 por metro cúbico. As empresas privadas cobravam R$ 4,54 por metro cúbico e as municipais, R$ 2,84 por metro cúbico.

Documento Dados da Abcon/Sindcon PDF

Inflação no País

O que Tarcísio disse: que a inflação está em queda no País.

O Estadão Verifica investigou e verificou que: é verdade. O último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), reduziu pela 17ª semana seguida a expectativa para inflação de 2022. O documento prevê que o IPCA, índice que mede inflação oficial, termine este ano em 5,60%, ante projeção de 5,62% na semana anterior. Para 2023, a expectativa de inflação do mercado está em 4,94%.