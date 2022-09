Checamos o debate da Globo entre os candidatos ao governo de São Paulo

Candidatos ao governo de São Paulo participaram de debate promovido pela Globo na noite desta terça-feira, 27. Concorrentes citaram dados imprecisos ao falar sobre saneamento básico, impostos e obras. Nem todas as declarações puderam ser checadas.

Candidato do PT, o ex-prefeito da capital Fernando Haddad exagerou ao dizer que o salário mínimo paulista “sempre foi 20% maior que o mínimo nacional” – antes da pandemia, a porcentagem era de 16%. Já o concorrente apoiado por Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (PL) disse que o ex-governador João Doria cortou a gratuidade no transporte coletivo para idosos – na verdade, a medida atingiu apenas a faixa etária de 60 a 64 anos. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) errou ao citar redução nos índices de feminicídio.

Também participaram os candidatos Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo). Confira a seguir a checagem do Estadão Verifica.

Rodrigo Garcia

Violência contra a mulher

O que Rodrigo Garcia disse: que São Paulo aumentou as prisões de agressores de mulheres em mais de 43%. E que o número de feminicídios no Estado caiu, enquanto aumentou no Brasil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Embora os crimes de feminicídio em São Paulo tenham caído entre os meses de julho e agosto – quando foram registrados 20 e 16, respectivamente –, o Estado registrou mais mortes nessas circunstâncias entre janeiro e agosto de 2022 que no mesmo período do ano passado. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo demonstram que em 2021 foram 102 mulheres vítimas do crime no período, enquanto em 2022 foram 111. O número é maior também que o registrado nos primeiros oito meses de 2019, quando Rodrigo foi empossado como vice de João Doria. Naquele período, foram 103 feminicídios contabilizados no Estado.

A campanha de Rodrigo Garcia respondeu que o candidato se baseou nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho deste ano, que compara os dados de 2020 (179 feminicídios) com os de 2021 (136). Os dados mostram que também houve redução no Brasil, diferente do que afirmou Garcia. Em 2020, foram 1.354 casos no País, contra 1.341 em 2021.

Salário das forças de segurança

O que Rodrigo Garcia disse: que SP deu 25% de aumento para policiais.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não é bem assim. Em março deste ano, o então governador João Doria sancionou a lei que deu aumento de 20% para profissionais das áreas da Saúde e da Segurança Pública, o que inclui policiais civis e militares. A medida, que havia sido divulgada pelo governo no início do ano, também deu reajuste de 10% a funcionários estaduais de outras categorias. Procurada, a campanha de Garcia disse que ele se referia ao reajuste acumulado desde 2019. Naquele ano, os servidores da segurança receberam 5%; em 2022, mais 20%.

Contratação de professores

O que Rodrigo Garcia disse: que autorizou concurso para mais 15 mil professores.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O governo de São Paulo autorizou a realização de concurso público para a contratação de 15 mil professores, em medida publicada no dia 6 de setembro, no Diário Oficial do Estado. Serão 10,7 mil vagas para a Jornada Ampliada (40 horas) e 4,3 mil para a Jornada Completa (25 horas).

Efetivo policial

O que Rodrigo Garcia disse: que a Operação Sufoco dobrou o número de policiais nas ruas.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. Em maio deste ano, o governo estadual anunciou que iria dobrar o efetivo policial atuante na capital, em uma tentativa de frear o número de roubos e furtos. A quantidade de agentes em operação passou de 5 mil para 9.740, na iniciativa que foi chamada de Operação Sufoco.

Fernando Haddad

Rede de esgoto

O que Haddad disse: que há 14 milhões de paulistas sem tratamento de esgoto.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. Um levantamento do Painel Saneamento Brasil indicou que 4,3 milhões de pessoas não tinham coleta de esgoto em São Paulo em 2020, ano mais recente disponível. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso representa 9,4% da população do Estado.

Salário mínimo paulista

O que Haddad disse: que o salário mínimo paulista ficou congelado durante todo o período da pandemia, se aproximando do salário mínimo nacional, sendo que sempre foi 20% maior.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. O salário mínimo regional de São Paulo realmente não sofreu reajustes nos anos de 2020 e 2021, auge da pandemia de Covid-19, permanecendo com o valor de R$ 1.163,55 aprovado em março de 2019. O próximo reajuste ocorreu apenas em 2022, quando chegou a R$ 1.284,00. De fato, se aproximou do salário mínimo nacional, atualmente de R$ 1.212. Mas historicamente o mínimo de São Paulo era cerca de 16% maior que o do Brasil nos anos anteriores à pandemia, e não 20%, como disse o candidato.

Crescimento econômico do País

O que Haddad disse: que por nove anos, no governo Lula, o Brasil crescia mais de 4% ao ano. Nos últimos quatro anos, o País cresceu pouco mais de 1% (ao ano).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. De 2003 a 2010, durante os dois mandatos do governo Lula, o PIB brasileiro cresceu 32,8%, uma média de 4,1% por ano, de acordo com dados do IBGE. Ao longo do governo Bolsonaro, a média de crescimento foi mesmo menor. Em 2019, o PIB variou 1,2%; em 2020, caiu 4,1%. Já em 2021, cresceu 4,6%. Segundo projeção do economista Sérgio Gobetti, considerando o ano de 2022, o crescimento médio deve ficar em 1,16% ao ano no mandato de Bolsonaro.

Correção do salário mínimo

O que Haddad disse: que o governo Bolsonaro reajustou o salário mínimo apenas pela inflação.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: está correto. Nos últimos anos, o governo federal aplicou apenas a correção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ao reajustar o salário mínimo. Em 2022, a correção ficou levemente abaixo da inflação do ano anterior.

Tarcísio de Freitas

Gratuidade nos transportes

O que Tarcísio disse: que o ex-governador João Doria e Rodrigo Garcia acabaram com a gratuidade do transporte para os idosos.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: não é bem assim. É verdade que a gratuidade no transporte público para idosos entre 60 e 64 anos foi suspensa em fevereiro de 2021 pela gestão Doria-Rodrigo. Mas a tarifa continuou sendo gratuita para pessoas com mais de 65 anos, pois o benefício é garantido pela lei federal que instituiu o Estatuto do Idoso.

Reforma agrária no País

O que Tarcísio disse: que o governo Bolsonaro entregou 400 mil títulos de terra e fez “o maior programa de reforma agrária”.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: falta contexto. A entrega de títulos promovida pelo governo Bolsonaro é um indicador do desempenho do programa de regularização fundiária, mas ele tem mais etapas além da titulação de terras. Conforme demonstrou o Estadão Verifica, o atual governo promoveu um aumento nos indicadores de expedição dos documentos — foram mais de 400 mil –, mas houve recuo significativo no número de novas famílias assentadas e de áreas incorporadoras à reforma agrária em comparação com governos anteriores. A média anual de famílias assentadas no governo Dilma, por exemplo, foi quase seis vezes maior que no governo Bolsonaro. O maior contingente de assentados foi registrado no primeiro mandato do ex-presidente Lula, quando cerca de 381,5 mil famílias foram beneficiadas. Questionada, a campanha do candidato respondeu que ele apresentou um dado correto de titulação de terras.

Impostos em SP

O que Tarcísio disse: que Doria e Garcia aumentaram impostos sobre itens da cesta básica.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não é bem assim. O governo de São Paulo anunciou, no final de 2020, que iria retirar a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de vários produtos sobre vários itens básicos da alimentação, incluindo itens da cesta básica, como leite, frutas, verduras, legumes, carnes e pães. A partir de 15 de janeiro de 2021, esses alimentos poderiam ficar até 4,32% mais caros. O anúncio, contudo, causou mal-estar, e o governo foi pressionado a recuar. No dia 15 de janeiro, o decreto do governo de São Paulo manteve as isenções do ICMS sobre alimentos mais consumidos da cesta básica, insumos agrícolas e remédios genéricos. Os impostos aumentaram, contudo, sobre carnes e queijos.

Vinicius Poit

O que Vinicius Poit disse: que o vale-alimentação do policial militar em São Paulo é R$ 12 por dia.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. O valor diário do vale-refeição para os policiais militares do Estado de São Paulo é de R$ 12,00 para aqueles que recebem até R$ 5.307,02. Quem ganha um valor superior não tem direito ao auxílio-alimentação.

Elvis Cezar

O que Elvis Cezar disse: que o Estado de São Paulo tem um dos valores de pedágio mais altos do Brasil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. Desde junho de 2021, os motoristas pagam até R$ 30,20 para trafegar pela Via Anchieta e por um dos trechos da Rodovia dos Imigrantes. O Jornal do Carro, do Estadão, já havia mostrado que o pedágio é o mais caro do país.

Vice de Garcia

O que Elvis Cezar disse: que o vice na chapa do Garcia é alvo de mais de 100 investigações e 8 condenações.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Apesar de Geninho Zuliani (União Brasil), político escolhido por Rodrigo Garcia para compor a sua chapa como vice, realmente acumular processos na Justiça, estes não correspondem aos números citados pelo candidato ao governo de São Paulo. Geninho tem uma condenação pela nomeação, enquanto prefeito, de advogados que não faziam parte do quadro de servidores públicos do município. Ainda cabe recurso da decisão. Além disso, ele também foi condenado em primeira instância pela nomeação de pessoas sem concurso público para cargos em comissão, que na verdade exerciam funções típicas de cargos efetivos.

Geninho foi incluído em uma lista da ONG Transparência Brasil de parlamentares com influência no projeto que alterou a lei de improbidade administrativa nacional. O material da ONG lista sete processos em nome do deputado federal.

Histórico na prefeitura

O que Elvis Cezar disse: que foi eleito o prefeito mais votado de Santana de Parnaíba.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O Estadão Verifica já esclareceu anteriormente que dois prefeitos tiveram mais apoio geral em Santana de Parnaíba do que Elvis Cezar em dados consolidados da Justiça Eleitoral. Silvinho Peccioli teve 95,46% dos votos válidos nas eleições de 2000, e José Benedito Pereira Fernandes foi eleito com 85% dos votos válidos, em 2004. Eles superaram, portanto, Elvis Cezar — que obteve 68,37% dos votos na eleição suplementar para prefeito em 2013 e 63,65% quando foi reeleito, em 2016. A alegação do candidato a governador só pode fazer sentido considerando a quantidade de votos absoluta, fator que é diretamente influenciado pelo aumento do eleitorado da cidade ao longo dos anos. À época, ao ser procurado, o candidato disse que considerou a votação absoluta para prefeito.

Hospital de Barueri

O que Elvis Cezar disse: que o responsável pela construção do hospital em Barueri não é o Estado, é a prefeitura.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, que está em construção em Barueri, é resultado de um convênio firmado em 2019 entre a prefeitura e o Governo de São Paulo. O município doou o terreno, o projeto e é responsável pelo investimento de metade da obra, enquanto o governo estadual custeia o restante da execução e será o responsável pelo funcionamento do equipamento depois de pronto.