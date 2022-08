Ciro comete imprecisão ao falar de desemprego no Jornal Nacional

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) citou dados imprecisos ao falar da série histórica de desemprego durante entrevista no Jornal Nacional nesta terça-feira, 23. O candidato à presidência também falou sobre produção industrial e segurança pública. Confira a checagem do Estadão Verifica.

Produção industrial

O que Ciro Gomes disse: que o Brasil tinha 34% da riqueza tirada da indústria, hoje é menos de 10%.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. Dados da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), com base no Sistema de Contas Nacionais do IBGE, indicam que a participação da indústria de transformação no Produto Interno Bruto brasileiro foi de 11,3%. Em 1985, o índice chegou a 35,9%, mas caiu para abaixo dos 30% no início da década de 90. Já entre 1993 e 1996, a participação da indústria de transformação despencou para 13,8%.

Taxa de desemprego

O que Ciro Gomes disse: que a “tradição do desemprego” no Brasil é de 5%, mas que este chegou a 12% e hoje está em 10%.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil não teve taxa de desemprego de 5% ou menos desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2012.

Outro levantamento, a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) — realizada entre 2002 e 2015 e que não pode ser comparada diretamente com a PNAD — aponta que a taxa de desemprego ficou nesses patamares apenas entre novembro de 2013 e dezembro de 2014, além de curtos períodos de final de ano em 2011 e 2012. Veja aqui os dados reunidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Ciro Gomes subestima os números ao dizer que o desemprego alcançou 12% — na realidade, o indicador medido pela PNAD chegou a dois picos de 14,9% durante a pandemia. Atualmente, a taxa está em 9,3%, e não 10%.

Efetivo policial no País

O que Ciro Gomes disse: que “o Brasil tem 11,6 mil policiais, apenas”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso e Ciro não especificou a qual categoria se refere. De acordo com o Portal da Transparência, o Departamento de Polícia Federal tem 13,8 mil servidores ativos e 1,6 mil comissionados – contingente maior do que o citado pelo presidenciável.

A pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública, divulgada pelo Ministério da Justiça, aponta que, em 2020, 480 mil policiais civis e militares estavam na ativa no País. O levantamento ainda contabiliza quase 14 mil agentes de órgãos de perícia e 63,6 mil bombeiros militares.

Dados do 15ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2021, apontam que somente a Polícia Militar tinha um efetivo de 406.426, dos quais cerca de 82,9 mil estavam no estado de São Paulo. A informação está disponível em tabela na página 301 do relatório abaixo.

Pessoas em situação de fome

O que Ciro Gomes disse: que no Brasil há 33 milhões de pessoas com fome e que 120 milhões de pessoas não fazem três refeições no dia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. O candidato faz referência a dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil.

O inquérito aponta que 125 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de insegurança alimentar, dos quais 33 milhões estão em situação grave, caracterizada pela fome. O levantamento, feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), entrevistou 12,7 mil adultos em domicílios nas cinco regiões do País. A pesquisa indica que 28,3% dos brasileiros não fazem as três refeições diárias (cerca de 60 milhões de pessoas). A informação está na página 58 do documento (abaixo).

Concentração de renda

O que Ciro Gomes disse: que cinco pessoas acumulam a renda dos 100 milhões mais pobres.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade, mas o dado é de janeiro de 2018. De acordo com reportagem da BBC News Brasil, a ONG Oxfam apresentou um levantamento mostrando que as cinco pessoas mais ricas do País concentram o equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do Brasil. A organização comparou dados da lista de bilionários da Forbes com o Global Wealth Databook, do banco Credit Suisse.

Popularidade como governador

O que Ciro Gomes disse: que foi o governador mais popular do Brasil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. Em agosto de 1994, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa sobre a aprovação dos governadores de 12 Estados, entre 27 unidades federativas. Ciro Gomes, que governou o Ceará entre 1991 e 1994, obteve 74% de aprovação e ficou em primeiro na lista. A pesquisa refere-se apenas aos governadores citados e ao ano de 1994.