Charge de Bolsonaro com arma e motosserra circula fora de contexto no Facebook

Uma charge que mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com uma pistola e uma serra elétrica, cercado por cabeças de indígenas e troncos de árvores cortadas, circula fora de contexto no Facebook. Postagens afirmam que a ilustração teria sido capa do jornal Público, de Portugal. Embora a charge realmente tenha aparecido no jornal, a publicação ocorreu em 11 de agosto de 2019, na segunda página de um caderno chamado P2 em um domingo.

Publicações da imagem no Facebook chegaram a quase 3 mil compartilhamentos. As legendas das postagens afirmam: “O mundo vendo o atraso brasileiro. Capa do Jornal O Público em Portugal”.

O Estadão Verifica entrou em contato com a redação do jornal português por e-mail. O editor do caderno de domingo do periódico, Sérgio Gomes, informou que a arte foi publicada no dia 11 de agosto de 2019. Veja abaixo a edição completa do caderno.

Documento Caderno P2 O Público PDF

Gomes comentou que a arte é da ilustradora Cristina Sampaio e foi publicada pelo jornal sem legenda. O editor ainda afirmou não saber o motivo da repercussão recente da arte, que foi publicada há mais de dois anos.

