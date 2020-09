Céu roxo no Canadá é resultado de luzes usadas em estufas de plantio de maconha e outras plantas

Imagens que registram um dia em que o céu ficou roxo na cidade de Leamington, no Canadá, intrigaram internautas. Nos comentários de uma postagem no Facebook com as imagens, alguns dizem ser montagem e outros citam efeitos da poluição. Na realidade, a coloração do céu é resultado das luzes LED, utilizadas em estufas para estimular o crescimento de plantações.

Low clouds, some light rain/drizzle/fog, and greenhouse lights…create this effect. pic.twitter.com/hDM3jdg5jr — Tony Annyschyn (@Bowler1961) September 10, 2020

O município de Leamington tem a maior concentração de estufas comerciais em toda a América do Norte. Os principais produtos fabricados nas indústrias da cidade são tomates, pimentas, cannabis, pepinos, rosas e outras flores, com o auxílio de diferentes tipos de lâmpadas de cultivo para produzir durante todo o ano.

Por causa disso, o fenômeno do céu roxo em Leamington não é raro. No Instagram, é possível encontrar outros registros (veja abaixo).

Na postagem analisada pelo Estadão Verifica, o roxo é mais intenso que os exemplos acima. Na foto que acompanha a publicação, é possível ver uma loja da lanchonete Tim Hortons — o Google Maps indica que a localização da unidade é bem próxima a uma estufa de cannabis.

Já o vídeo que circula no Facebook foi inicialmente divulgado no Twitter por uma conta que registra imagens de tempestades e de outros acontecimentos naturais. O usuário que publicou o vídeo afirma nos comentários que não editou a gravação e que a luz roxa é de uma estufa de maconha próxima.

Eerie pink/purple skies this morning in the fog near Leamington Ontario this morning. #onstorm #onwx pic.twitter.com/bquntP4t0m — Craig Dunmore (@CraigDunmore) September 10, 2020

De acordo com a professora Taciana Albuquerque, do departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a cor do céu pode mudar com a presença de poluição do ar e de acordo com a maneira com que ela interage com a luz. “Com a baixa cobertura de nuvens, às luzes de LED vermelhas e azuis da estufa se espalharam pelo céu à noite, criando essa incrível névoa roxa”, diz ela.

Em entrevista à emissora canadense CBC, a prefeita de Leamington, Hilda MacDonald, explicou que o município não tem nenhuma regra de emissão de luz até o momento e está tentando encontrar a melhor forma de lidar com a questão, considerando a economia da cidade.

A poluição luminosa pode ter consequências negativas para os humanos, animais e até plantas. Um estudo publicado na revista Nature aponta que a luz artificial pode desorientar as aves migratórias. Já os animais noturnos aproveitam a escuridão para caçar, enquanto as presas noturnas usam a baixa luminosidade para se esconder. A claridade fora de hora pode alterar todo um ecossistema, provocando a extinção de espécies na natureza. Em relação aos humanos, essas luzes podem alterar nosso ritmo circadiano e prejudicar o ciclo de sono.

