Caso de morte de recém-nascida é resgatado e distorcido

Uma ocorrência policial de 2018 está sendo distorcida pelo site “Canal Quente”, e a publicação deturpada circula no Facebook. O caso trata de uma mulher que responde por homicídio doloso, em Ipatinga (MG), após um inquérito da Polícia Militar concluir que sua filha, na época com 30 dias, morreu por maus tratos e negligência.

Karen Ludmila Silva Rodrigues, então com 19 anos, foi presa em flagrante em 25 de agosto de 2018. Reportagem do jornal O Estado de Minas indica que, no boletim de ocorrência, a jovem alegou que dormiu por 16 horas após uso de clonazepam, e por isso não alimentou a recém-nascida, que morreu por hipoglicemia.

O “Cabal Quente”, porém, atribui a Karen a declaração “eu quero é festa e bebê pode esperar”. Isso não aparece em nenhum momento na própria reportagem relacionada no site, que expõe imagem da acusada.

