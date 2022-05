É falso que foto mostre ato sexual durante culto religioso

É falso que uma foto que viralizou no Facebook mostre um casal em ato sexual durante uma celebração religiosa. A imagem é compartilhada com uma legenda que diz se tratar de “casal de evangélicos com problemas para engravidar” e que eles estariam participando de um “culto de fertilidade”, mas a íntegra da cerimônia mostra que a mulher exibida na imagem estava procurando conforto espiritual para um problema de dores. Não houve prática sexual.

A cena foi gravada em um culto da Igreja Aliança Restaurada, em Belém. A íntegra da cerimônia religiosa foi postada pela página no Facebook da igreja em 17 de maio de 2022. A partir de 1 hora e 19 minutos, é possível ver que o pastor pede para uma colaboradora da igreja se deitar sobre a mulher que reclamava de dores. Não é verdade que a foto mostra um casal de homem e mulher.

Em seguida, o pastor diz que a saúde da colaboradora deve passar para o corpo da outra mulher. Em sua fala, não há nenhuma menção a problemas de fertilidade ou menção a atos sexuais.

A bispa Taiz Cardins, da igreja de Belém, postou um vídeo no qual esclarece o ocorrido. Ela explica que a igreja acredita que gestos e palavras no culto podem ligar o mundo espiritual ao físico. A mulher mostrada no vídeo estava doente e o pastor disse ter se baseado em uma passagem da Bíblia para realizar aquele gesto, acreditando que isso iria curá-la.

Desconfie de postagens que usam de informações vagas para discriminar determinados grupos sociais. A postagem analisada não informava a data nem o local em que o culto teria sido realizado.

Esse conteúdo também foi checado por e-farsas, Lupa e Coletivo Bereia.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

