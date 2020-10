Carne com bolhas brancas está contaminada e deve ser descartada, dizem especialistas

Um alerta para consumidores de carne voltou a circular nas redes sociais recentemente. Uma postagem com mais de 250 mil compartilhamentos no Facebook traz a foto de um pedaço de carne com bolhas brancas, que estaria contaminado com tuberculose animal. Especialistas consultados pelo Estadão Verifica confirmam que a carne que tiver bolhas deve ser descartada — elas podem ser sinal de tuberculose, solitárias ou outra infecção no animal.

O veterinário e especialista em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal Felipe Machado de Sant’Anna, do Centro Universitário UNA, de Belo Horizonte, explica que as bolhas, também conhecidas como granulomas, são alterações relacionadas à resposta imunológica do animal diante de uma infecção. Elas podem ser sinal de tuberculose, doença causada por uma bactéria que causa lesões nos órgãos e no tecido do boi. As bolhas brancas também podem ser indicar a presença de solitárias, parasitas que atingem o sistema digestivo e causam danos à saúde do consumidor.

A mestranda em Patologia Animal na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Bárbara Ribeiro de Souza explica que as lesões da tuberculose em animais costumam se apresentar no pulmão. A imagem que viralizou nas redes mostra o interior da cavidade torácica. Bárbara ressalta que não é possível concluir uma análise com apenas os detalhes apresentados na postagem, por serem superficiais.

Orientações para os consumidores

As recomendações de ambos especialistas consultados é acionar o responsável pelo açougue e os órgãos fiscalizadores competentes caso o consumidor identifique essas e outras alterações. Os dois veterinários consideram que as bolhas mostradas na postagem podem ser vistas em carnes compradas de estabelecimentos que não passaram por fiscalização. A fiscalização é necessária para evitar que esse tipo de carne possa ser disponibilizada ao consumo, prevenindo doenças e garantindo a qualidade da peça.

