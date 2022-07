Postagem distorce dados do Canadá para afirmar que vacinados morrem mais por covid

Um texto enganoso compartilhado no Telegram distorce dados de boletins epidemiológicos do governo do Canadá para desinformar sobre a eficácia e segurança de vacinas de covid. O conteúdo alega que o número de casos, hospitalizações e mortes por covid é maior entre pacientes imunizados e que as vacinas seriam responsáveis por até 92% dos óbitos. Porém, o próprio boletim destaca que os dados brutos não permitem fazer interpretações sobre eficácia dos imunizantes. Proporcionalmente, não vacinados morrem cinco vezes mais de covid do que os imunizados, de acordo com uma análise do governo canadense.

“A maioria das pessoas no Canadá já foi vacinada”, diz o documento. “Por ser um grupo maior, haverá naturalmente mais casos entre pessoas vacinadas do que entre pessoas não vacinadas. Apesar disso, é menos provável que as pessoas vacinadas fiquem muito doentes ou morram [de covid]”.

Isso ocorre porque as vacinas de covid reduzem as chances de uma infecção evoluir para um caso grave ou morte, mas não excluem completamente os riscos — como acontece com todos os imunizantes. A análise enganosa ignora que os números de não vacinados e vacinados não são proporcionais. Além disso, ao citar a aplicação de doses de reforço, o conteúdo no Telegram desconsidera fatores como a predominância de grupos de risco no segmento de pacientes com quatro doses.

Vale ressaltar que as vacinas de covid-19 aplicadas no Brasil passaram por rigorosos estudos clínicos, cujos dados foram avaliados por autoridades sanitárias brasileiras e de outros países. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, em dezembro, uma nota reforçando que as vacinas de covid são eficazes e seguras e que a campanha de imunização é monitorada continuamente.

O que diz o boato

O conteúdo verificado subtrai os números presentes em relatórios epidemiológicos divulgados nos dias 6 de junho e 19 de junho para fazer um recorte das mortes por covid registradas no período entre as duas datas. Em seguida, calcula e compara a porcentagem, referente ao total de ocorrências, no grupo de vacinados e não vacinados.

A conta simplesmente ignora o alerta do governo canadense de que as informações devem ser interpretadas com cuidado. O boletim epidemiológico reforça, logo no início da seção “casos pós-vacinação”, que grande parte da população foi vacinada, então é esperado que os números totais neste segmento sejam maiores.

A postagem também omite que, no mesmo painel, o governo cita uma análise com um recorte entre 9 de maio e 5 de junho de 2022. O estudo identificou que, neste intervalo, os não vacinados apresentaram uma tendência cinco vezes maior de morrer em decorrência de covid, em relação àqueles que completaram o ciclo primário de imunização — isto é, receberam o regime de duas doses ou dose única.

A mesma lógica equivocada é usada para ressaltar o número de mortes entre aqueles que receberam duas doses de reforço. Neste caso, há um outro fator que limita ainda mais a análise: de acordo com o boletim, a segunda dose de reforço priorizou grupos de risco da covid e, por isso, as pessoas vacinadas representam grande parte desse segmento. Uma simples comparação com o total de não vacinados ou mesmo de vacinados com duas doses, incluindo adultos saudáveis, desconsideraria esse fator de risco.

O boato ainda acusa o governo de tentar esconder “desesperadamente” a realidade porque o site do Canadá informa somente o total acumulado de mortes a partir do início da campanha de imunização, em dezembro de 2020. A crítica é que os números contemplam diferentes momentos da campanha de vacinação, inclusive quando o país ainda tinha uma pequeno índice de vacinação. Discursos alarmistas como esse são comuns em materiais enganosos antivacina.

Boato recorrente

Em março, o Projeto Comprova desmentiu um boato que espalhava uma interpretação enganosa semelhante, e distorcia dados de monitoramento do serviço público de saúde do Reino Unido. Diferentemente do que insinuava o boato, a proporção de mortes por covid era maior entre não vacinados.

A postagem também ignorou alertas de autoridades sobre os cuidados de interpretação de boletins epidemiológicos. O relatório da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido fazia uma advertência semelhante à presente no site do governo canadense ao ressaltar que, devido a cobertura vacinal muito alta, já era esperada uma quantidade maior, em números absolutos, de mortes entre indivíduos vacinados.

A autoridade britânica ainda destacou outras limitações estatísticas: “A situação vacinal dos casos, pacientes internados e mortes, não deve ser usada para avaliar a eficácia da vacina devido às diferenças de risco, comportamento e testes nas populações vacinadas e não vacinadas. As taxas de casos nas populações vacinadas e não vacinadas são taxas brutas que não levam em conta os vieses estatísticos subjacentes nos dados”.