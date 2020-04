Caixa não envia links por WhatsApp ou Facebook para desbloqueio do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal não envia um links por WhatsApp nem Facebook para destravar o auxílio emergencial do Governo Federal. Criminosos se aproveitam da situação de atraso, irregularidades e pendências no cadastro de muitas pessoas para tentar aplicar um golpe nas redes sociais.

A Polícia Federal alerta que o link começou a ser compartilhado por volta de 24 de abril. “É bastante comum que os cibercriminosos se aproveitem de períodos e situações específicas, como épocas festivas, promoções feitas por empresas e grandes lojas, liberação por parte do governo de vantagem financeira como FGTS, 13º salário, PIS ou até a situação que envolvam calamidades para criar e aplicar golpes financeiros com temáticas personalizadas para enganar as pessoas. Infelizmente com a pandemia do Coronavírus, não tem sido diferente”, diz a PF.

O link fraudulento é compartilhado juntamente com imagens que possuem a logomarca da Caixa e do Governo Federal. Ao clicar nele, as pessoas são direcionadas a um formulário para preencherem com seus dados pessoais como CPF, endereço, RG, número da conta corrente e senha. Com essas informações, os criminosos podem clonar o WhatsApp das vítimas e abrir contas correntes em bancos virtuais ou físicos. Dessa forma, é possível ter acesso a cartão de crédito, cheque especial, poderá abrir empresas fantasmas e fazer compras pela internet tudo em nome de terceiros.

Com o intuito de dar veracidade ao material compartilhado, os criminosos também incluíram falsos comentários de Facebook com pessoas afirmando que conseguiram desbloquear o benefício.

A PF deu dicas sobre como se proteger contra golpes virtuais: