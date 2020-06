Texto sobre pandemia de covid-19 é falsamente atribuído a C. S. Lewis

O escritor britânico C.S. Lewis não escreveu um texto que viralizou no Facebook com o título “Pandemia do medo”. Posts na rede social afirmam que o trecho teria sido extraído do livro Cartas de um diabo a seu aprendiz, publicado inicialmente em 1942, e que teria previsto a pandemia de covid-19. A editora responsável pela publicação de Lewis no Brasil negou que a passagem faça parte da obra citada.

“Esse trecho não aparece em nenhuma edição do livro Cartas de um diabo a seu aprendiz. Ou seja, é fake”, informou ao Estadão Verifica a editora Harper Collins. Ao menos 20 versões do boato foram encontradas no Facebook. Um desses posts foi visualizado por 400 mil pessoas.

A Agência Lupa, que também checou este boato, mostrou que o texto foi publicado originalmente no perfil pessoal de Camila Abadie, em 19 de abril, com o nome “Trecho não escrito de Cartas do inferno (ou Cartas de um diabo ao seu aprendiz)”. O conteúdo viralizou e acabou sendo creditado ao escritor britânico. Por isso, Camila editou o post para esclarecer: “PS: Pessoal, este texto é meu, não do Lewis. Por isso o título dado foi ‘Trecho NÃO escrito de Cartas do inferno’.”

Ela voltou a comentar o equívoco com uma amiga na mesma rede social nesta sexta, 19.

C.S. Lewis foi professor de Literatura Inglesa na Universidade de Oxford. Ele escreveu mais de 30 livros, dentre eles As Crônicas de Nárnia — que já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo.

Cartas de um diabo a seu aprendiz reproduz a correspondência de um demônio chamado Maldanado a seu sobrinho, Vermelindo. Escrito em formato de cartas, o livro é um clássico da literatura cristã e constrói um retrato satírico da vida humana, feito pelo ponto de vista do diabo.

Não é a primeira vez que uma suposta “previsão” sobre a crise do novo coronavírus viraliza nas redes sociais. O Estadão Verifica já checou que um poema que descrevia a quarentena foi escrito em 2020, e não em 1869. Também apuramos que postagens inventaram uma profecia de Nostradamus sobre a pandemia.

