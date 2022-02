Vídeo mostra a queda de um raio, e não um bombardeio na Ucrânia

Um vídeo circula fora de contexto no Facebook como se mostrasse uma bomba caindo em um bairro residencial da Ucrânia. Na verdade, o vídeo é anterior à invasão do país e mostra a queda de um raio. Esse conteúdo foi visto ao menos 7,4 mil vezes.

A gravação mostra um clarão seguido de um barulho alto e a queda na energia de um prédio. O Estadão Verifica utilizou a ferramenta InVID para obter frames do vídeo. Em seguida, colocou cada imagem na busca reversa (veja aqui como fazer) para procurar outras vezes em que o vídeo foi publicado.

A pesquisa encontrou uma checagem do site Lead Stories. Os checadores identificaram o vídeo publicado no TikTok em 29 de janeiro (veja abaixo). Não é possível afirmar se o vídeo é desse dia ou anterior a ele, nem se foi realmente gravado na Ucrânia. Mas prova que não mostra um ato de agressão russa. A invasão começou nas primeiras horas desta quinta-feira, 24 de fevereiro, com explosões sendo relatadas em diversas cidades. Bombardeios já haviam sido registrados em regiões separatistas, no leste do país, em 18 de fevereiro.

A legenda diz “удар молнии в электростанцию!”, o que a ferramenta de tradução do Google traduz do russo para o português como “relâmpago na usina!”. Um dos frames mostra o momento exato em que o raio cai.

Na tarde desta quinta, tropas russas vindas da vizinha Belarus tomaram a usina nuclear de Chernobyl, perto da capital, Kiev. Acompanhe ao vivo o conflito neste link, aberto para não-assinantes. Você pode conferir imagens reais do conflito a seguir:

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

