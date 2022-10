É montagem manchete que declara Bolsonaro reeleito na Nova Zelândia

Trata-se de uma montagem a manchete atribuída ao site da Jovem Pan com o título “Bolsonaro acaba de ser reeleito em 1º turno, na Nova Zelândia”. A imagem circula pelo WhatsApp e traz, ainda, a afirmação de que o candidato do PL obteve 99% dos votos registrados. Não há registro de uma notícia com esse título no portal da Jovem Pan.

Em uma busca pelo título no site da Jovem Pan é possível identificar que o texto não existe. A montagem foi feita a partir de outro conteúdo do veículo. Na imagem falsa, a foto utilizada e informações como data e horário de publicação são as mesmas da reportagem que trata do início das votações na Nova Zelândia. Veja a comparação abaixo.

Após o encerramento da votação na Nova Zelândia – iniciada no sábado, às 16h de Brasília, 8h de domingo no fuso horário daquele país – fotos de boletins de urna afixados na parte externa da embaixada brasileira começaram a circular via redes sociais. Os números apontam para uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas seções eleitorais neozelandesas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que os dados enviados da Nova Zelândia ao Brasil só começarão a ser totalizados às 17 horas, quando é encerrada a votação.

