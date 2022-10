É falso que campanha de Bolsonaro não tenha gastado com Google; postagem subestima gastos

Uma publicação no Facebook que compara os gastos de campanha dos candidatos à Presidência circula nas redes sociais dizendo que Jair Bolsonaro (PL) não realizou pagamentos ao Google. No entanto, a prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que mais de R$ 4 milhões foram pagos à empresa para impulsionamento de conteúdo.

No total, a campanha de Bolsonaro teve R$ 4.570.470,76 de despesa com o Google, sendo R$90.895,20 declarados em 1º de setembro e R$ 4.479.575,56 em 1º de outubro — diferentemente do que indica o post, que diz que não houve gastos com empresa até a última quinta-feira, 20. Já a plataforma do Google Ads indica que foram pagos R$ 10.731.500,00 com 588 anúncios sobre a campanha bolsonarista do início do período eleitoral, em 16 de agosto, até 20 de outubro.

O post também erra ao informar que o total de recursos líquidos recebidos pela campanha de Bolsonaro é de R$ 4.390.140,36. O último relatório financeiro enviado à Justiça Eleitoral antes do dia 20, em 18 de outubro, mostra que o valor total de receita era de R$ 89.124.627,42. Além disso, o total de gasto em despesa contratada não foi de R$ 2.456.215,03, como mostra a publicação, e sim R$ 34.883.289,38, segundo o relatório anterior. Os valores atualizados, até a tarde desta quarta-feira, 26, eram de R$ 101.496.944,47 de total de recursos recebidos e R$ 42.462.098,19 em despesas contratadas.

Os números relacionados ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão mais próximos da realidade. O post indica que a campanha do petista gastou R$10.432.435,00 com o Google e, de acordo com a última atualização de contas, o valor pago foi de R$ 10.432.177,72 com impulsionamento de conteúdos, propaganda e publicidade no Google Ads. Segundo a plataforma, foram gastos R$ 16.199.500,00 em 2.349 anúncios para a campanha petista do início do período eleitoral até 20 de outubro.

Já em relação a receita e despesas totais, o post diz que a campanha de Lula recebeu R$ 126.230.455,19 e gastou R$ 86.573.206,47. Valores próximos aos registrados nesta quarta-feira, que são de R$ 126.861.996,21 e R$ 88.111.898,19, respectivamente.

No período eleitoral, as fake news e informações tiradas de contexto se espalham pelas redes sociais. Na última semana, foram desmentidos posts que enganavam ao indicar que um padre teria sido agredido por bolsonaristas e também que carros com adesivos de Lula seriam do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).