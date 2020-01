Boatos sobre chuvas no Espírito Santo miram governador Renato Casagrande

São falsas as postagens no Facebook alegando que o governador do Espírito Santo Renato Casagrande negou ajuda do governo federal nas ações de socorro às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Estado na segunda quinzena de janeiro. Segundo as publicações, Casagrande teria recusado apoio do Exército por “motivações ideológicas” ou “jogo político”.

A Defesa Civil do Espírito Santo requisitou auxílio do Comando do 38º Batalhão do Exército, que, desde a última quinta-feira, 23, atua em cidades capixabas. Antes do envio de ajuda, um órgão do Ministério de Desenvolvimento Regional já estava em diálogo com a Defesa Civil do Estado.

Ao Estadão Verifica, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil também afirmou que o Ministério da Saúde está enviando remédios e médicos para trabalhar em sintonia com a Secretaria de Estado da Saúde.

Após o incremento da circulação dos boatos, a Procuradoria-Geral do Estado protocolou uma representação ao Ministério Público estadual pedindo a apuração da veiculação de desinformação.

Segundo a Defesa Civil, até o dia 28 de janeiro, mais de 10 mil pessoas já tiveram de deixar suas casas por conta das chuvas. Pelo menos nove pessoas morreram.

