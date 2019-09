Boatos sem fronteiras: foto falsificada de deputada com cocaína é ‘importada’ para atacar PSOL

A foto de uma mulher consumindo cocaína sobre um celular tem sido compartilhada nas redes sociais com legenda que a identifica como “Vitória Donda, líder ativista do aborto no PSOL”. A mesma imagem já havia sido difundida na Argentina, na Espanha e em Portugal com associações falsas a deputadas dos partidos Somos e Ciudadanos. A fotografia circula pelo menos desde 2016 em páginas humorísticas.

LEIA TAMBÉM > Foto de catador é usada fora de contexto para associar símbolos nacionais a governismo

Em abril deste ano, o site de checagem argentino Chequeado mostrou que a foto não retratava a deputada Victoria Donda, do Somos. Além de o registro ser antigo, a mulher na imagem não tem semelhança física com Donda.

Filha de desaparecidos políticos, a deputada nasceu na Escola Mecânica da Armada (Esma), um centro de tortura durante a ditadura militar instaurada no país entre 1976 e 1983. Donda se define como feminista e atua nas áreas de gênero, direitos humanos e economia.

Na Espanha, o boato circulou com o nome de “Ana Ronda”, que seria deputada do Ciudadanos. No entanto, como mostrou o site de checagem Newtral, não existe nenhuma integrante do partido com esse nome. O registro da foto mais antigo encontrado pela verificação é de 2016.

Também em abril, a imagem com legenda falsa foi compartilhada em Portugal. O site Polígrafo desmentiu a alegação de que seriam deputadas de esquerda.

Aqui no Brasil, a foto foi associada ao PSOL em publicações no Facebook que alegam que o registro é de uma manifestação a favor da educação no Rio de Janeiro. Uma consulta à base de dados de filiados a partidos políticos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que não há integrantes chamadas “Vitória Donda” ou “Victoria Donda” em qualquer legenda brasileira.

Esta checagem foi feita por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook. Para sugerir verificações, envie uma mensagem para o número (11) 99263-7900.