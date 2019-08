Boato usa vídeo antigo para dizer que PT comprou manifestantes contra Bolsonaro

Um vídeo antigo tem sido publicado nas redes sociais para afirmar que o Partido dos Trabalhadores (PT) pagou R$ 20 para manifestantes protestarem contra a visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade de Vitória da Conquista (BA), no dia 23. As imagens, na verdade, foram feitas em Jequié, no mesmo Estado, no ano passado, durante a campanha eleitoral.

No vídeo é possível ver uma mulher vestida de vermelho e com adesivos de campanha do então candidato a governador Rui Costa. Ela reclama: “[A gente] saiu do aeroporto já era meio dia, mas tá aqui com fome até esse momento, sem beber água, pra ganhar R$ 20”. Junto com ela estão dois homens, também de vermelho, com bandeiras com o nome de Costa.

Busca reversa realizada a partir de quadros do vídeo identificou que as imagens circulam a internet desde as eleições do ano passado. Um dos resultados apontou para notícia do site Bahia Notícias, que citou a gravação no dia 16 de setembro de 2018.

A mulher diz ainda que votaria “no 25”, número do então candidato ao governo da Bahia Zé Ronaldo, do DEM, segundo colocado nas eleições de 2018.

No vídeo, é possível ver a fachada do Museu Histórico de Jequié, localizado na Avenida Rio Branco, no centro do município.

O vídeo circulou após a visita de Bolsonaro à Bahia para a inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista. À época, o presidente enfrentava a repercussão do termo “paraíba”, utilizado para descrever governadores nordestinos durante um café da manhã no Planalto. O governador do Estado, Rui Costa, não participou do evento.

