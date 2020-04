Boato resgata montagem de Lula sendo preso pela Polícia Federal

Uma montagem voltou a circular no Facebook para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A publicação usa uma foto do petista sendo conduzido pela Polícia Federal, mas na verdade a imagem é uma montagem feita por um site satírico.

O boato circulou inicialmente em 2015. Na ocasião, o site de checagens E-Farsas verificou que a imagem fora produzida pelo blog humorístico Esperança do Brasil. Ela ilustrava a falsa notícia de que Lula teria sido secretamente preso pela PF em sua casa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O próprio site, no entanto, exibia uma mensagem com aviso de que o conteúdo ali publicado era inventado.

A página do Esperança do Brasil não está mais no ar.

A foto utilizada no boato foi originalmente tirada pelo fotógrafo Geraldo Bubniak. Ela retrata a prisão preventiva do ex-deputado federal Pedro Corrêa (PP–PE) na 11ª fase da Lava Jato em 13 de abril de 2015. No momento do registro, Corrêa chegava ao Instituto Médico Legal de Curitiba para realizar o exame de corpo de delito.

Documento ORDEM DE PRISÃO DE PEDRO CORRÊA – LAVA JATO 11 PDF

À época, ele já era condenado a sete anos e dois meses no Mensalão por vender apoio ao governo Lula no Congresso e cumpria pena no regime semiaberto. Na 11ª fase da Lava Jato, os investigadores apuravam se ele teria usado contas da nora, de ex-assessores e de um funcionário de sua fazenda para receber recursos desviados da Petrobrás.

Lula só seria preso três anos mais tarde, no dia 7 de abril de 2018. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá. Ele seria solto 580 dias depois, em 8 de novembro de 2019.

