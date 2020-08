Boato resgata montagem de 2011 de Obama beijando David Cameron

É montagem a imagem de um beijo entre Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e David Cameron, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. A foto adulterada tem sido compartilhada ao menos desde 2011, mas foi resgatada e compartilhada por perfis brasileiros neste ano de eleições nos EUA. A publicação checada pelo Estadão Verifica foi recebeu ao menos 2,7 mil compartilhamentos.

A montagem traz o improvável beijo de Obama e Cameron em primeiro plano. Ao fundo contemplam a cena com caras de espanto a mulher de Obama, Michelle, e a apresentadora Oprah Winfrey. “Por isso que eu prefiro o meu presidente malcriado”, diz a montagem.

A montagem não é nova. Uma busca no Facebook por “Obama kissing Cameron” retornou fotos publicadas desde 2011. Além disso, ao procurar a montagem no mecanismo de busca reversa do Google, foi possível identificar checagens dos sites PolitiFact e Snopes, dos Estados Unidos, e Polígrafo, de Portugal.

O site de checagem PolitiFact encontrou a imagem no site “Know Your Meme” (conheça o seu meme, em tradução livre). Ela é classificada como uma paródia, e faz parte de uma série de montagens de líderes mundiais se beijando.

A foto original mostra Barack Obama beijando sua esposa, Michelle. Ela foi postada em 6 de novembro pelo portal britânico Belfast Telegraph em reportagem intitulada “Barack Obama é capaz de curar a América?”. Ela foi tirada pelo fotógrafo Scott Olson, e está disponível no banco de imagens Getty Images.

A imagem original tem alguns detalhes que permitem concluir se tratar da mesma foto utilizada para a montagem. São eles a bandeira dos Estados Unidos desfocada ao fundo e uma pulseira preta no punho direito de Obama.

A legenda informa que o momento foi fotografado após o discurso da vitória de Barack Obama. Naquele ano, ele venceu as eleições e se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.

Já a foto original de David Cameron também mostra ele beijando a esposa, Samantha. Ela foi tirada pelo fotógrafo Steve Parsons em 3 de outubro de 2007 e está disponível no site da Getty Images. Dessa vez, o que indica se tratar da mesma imagem é a cor da gravata de Cameron.

A montagem foi resgatada pouco após os partidos Republicano e Democrata oficializarem seus candidatos à presidência dos Estados Unidos. O republicano Donald Trump tenta a reeleição contra o ex-vice-presidente democrata Joe Biden. As eleições ocorrerão em 3 de novembro.

