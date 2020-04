Boato resgata fotos antigas da Cracolândia para atacar combate ao coronavírus

Fotos antigas da Cracolândia, no centro de São Paulo, foram resgatadas em uma postagem no Facebook para criticar a política de isolamento social e o combate à pandemia do novo coronavírus. O Estadão Verifica usou o mecanismo de pesquisa reversa do Google e identificou que todas as imagens foram registradas antes da crise causada pela Covid-19.

“Num país chamado Cracolândia segue a vida normal, sem quarentena sem óbitos, comércio bombando”, diz o post feito em 17 de abril. Até o momento desta checagem, a postagem já havia sido visualizada mais de 280 mil vezes.

Uma das fotos foi feita pelo fotógrafo Joel Silva, da Folhapress, e mostra uma vista aérea da região. A pesquisa reversa do Google identificou que ela foi veiculada pelo jornal britânico The Guardian para ilustrar uma matéria sobre a Cracolândia em 28 de novembro de 2017.

Outra imagem mostra usuários de crack ocupando a praça Princesa Isabel, na avenida Rio Branco, a poucos metros da Cracolândia. A repórter Gabriela Biló tirou a foto em 29 de maio de 2017 e ela foi usada na reportagem “Moradores barram plano da nova Cracolândia”. Outra foto disponível no site Fotos Públicas foi tirada no mesmo local dois dias depois pelo fotógrafo Juarez Santos.

A imagem de uma rua tomada por pertences dos usuários de drogas foi tirada pelo repórter Bruno Santos, também da Folhapress. Ela foi usada na matéria “Tráfico ‘testa’ policiamento e ensaia retomar ações na cracolândia de SP”, publicada em 2 de agosto de 2017.

O fotógrafo Edu Ribeiro, do portal R7, é o autor da foto mais recente. Ela foi publicada em matéria de 20 de julho de 2018 sobre a tentativa da prefeitura de São Paulo de cadastrar os usuários de droga da região.

O Estadão Verifica já havia checado uma das fotos da Cracolândia que aparece no post enganoso. A imagem é de 2017 e foi feita pelo fotógrafo Alex Silva, do Estado.

