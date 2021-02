Boato resgata falso registro de árvore que dá ‘flores em forma de mulher’

Fotos de uma escultura estão sendo compartilhadas nas redes sociais com a falsa indicação na legenda de que são de uma espécie rara de flor em forma de mulher. O boato, que já circulou em outros idiomas, tem diversas versões em português e desde 2016 é atribuído a diferentes aldeias e regiões do planeta.

Não é possível encontrar o primeiro registro da imagem na internet por ferramentas de busca reversa. De acordo com o site americano de fact-checking Hoax Slayer, a peça de desinformação começou a circular no dia 1° de abril de 2008, indício de que pode ter nascido como uma “pegadinha”.

O Estadão Verifica também enviou a fotografia para a Sociedade Botânica do Brasil (SBB). A professora Milene Maria da Silva Castro, especializada em botânica e primeira secretária da SBB, respondeu em nota que de fato a imagem não é de nenhuma espécie de planta.

Um site sobre cultura tailandesa indica que a “mulher fruta” na verdade é um tipo de tubérculo ou vagem encontrado no Laos que é seco, esculpido em formas humanas e vendido a turistas. A prática é inspirada em uma figura mitológica chamada Nareepol, descrita em textos religiosos da região.

