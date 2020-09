Boato que associa falsamente Haddad a frase sobre gênero de crianças volta a circular nas redes

Não é verdade que Fernando Haddad (PT) tenha afirmado que o governo deve decidir sobre o gênero de crianças. Uma peça de desinformação que voltou a circular nas redes sociais no último dia 24 afirma que o petista teria dito que “ao completar cinco anos, a criança passa a ser propriedade do Estado” e que cabe ao governo “decidir se menino será menina e vice-versa”. As alegações são falsas.

Em ferramentas de busca não há qualquer registro de declaração ou texto sequer parecido. Este boato circulou inicialmente em 2018, logo após a confirmação da candidatura de Haddad à Presidência. Conforme mostrou o Estadão Verifica em parceria com o Projeto Comprova naquele ano, a assessoria do petista também negou que ele tenha feito as declarações ou as escrito em qualquer obra.

Na ocasião, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou que a postagem fosse retirada do ar do Facebook.

A peça é uma reedição de um boato que circulou em fevereiro de 2017, baseado em uma declaração de Deborah Duprat, procuradora federal dos Direitos do Cidadão. A frase de Deborah foi tirada de contexto para insinuar que ela teria dito que as crianças são propriedade do Estado. Na realidade, ao defender a inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido, ela afirmou ser “equivocada” a percepção de que a família tem “poder absoluto sobre a criança” e que a “Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado”.

Este conteúdo também foi checado pela Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, UOL Confere, Polígrafo e Fato ou Fake.

