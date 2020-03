Boato no Facebook inventa que novo coronavírus foi ‘planejado’ pela China

Um post com mais de 45 mil compartilhamentos no Facebook divulga a informação falsa de que a China já estaria “livre” do novo coronavírus, depois de ter matado 1% de sua população. Esse boato repercute a teoria da conspiração de que a covid-19 teria sido uma invenção chinesa para obter ganhos econômicos — o que não corresponde à realidade.

Apesar de o número de novos casos diários do novo coronavírus na China ter diminuído significativamente, o país ainda não se “livrou” da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram registrados 81,2 mil casos chineses, até agora o país com maior número de pacientes.

Até esta quarta-feira, 19, haviam sido confirmadas 3.242 mortes pela covid-19 na China. Usando a estimativa de que a população chinesa seja de 1,3 bilhão, o número de óbitos representa pouco mais de 0,0002% de seus habitantes.

A teoria conspiratória de que a China teria “inventado” o novo coronavírus não tem pé nem cabeça. Primeiramente, não há nenhum indício que o SARS-CoV-2 (nome oficial do vírus) tenha sido criado em laboratório. Em segundo lugar, as bolsas da Ásia, incluindo as da China, vêm apresentando queda em reação ao avanço da pandemia.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

