Boato inverte sentido de afirmações de Emílio Odebrecht sobre ditadura militar

Postagens que circulam nas redes sociais atribuem incorretamente ao empresário Emílio Odebrecht uma declaração que elogia os governos da ditadura militar. Os posts no Facebook e no Instagram alegam que Odebrecht teria dito que “nunca ganhou um centavo” e que “não havia brechas para propina” durante o regime militar — as afirmações teriam sido feitas durante uma delação em 13 de abril (sem indicação de ano). No entanto, não há registro que o empresário tenha dito isso durante sua delação premiada.

No âmbito da Operação Lava Jato, Emílio prestou três depoimentos: uma delação premiada em dezembro de 2016, um depoimento como testemunha de defesa de seu filho, Marcelo Odebrecht, que estava preso, em março de 2017, e um testemunho sobre o suposto sítio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Atibaia em novembro de 2018. Em nenhuma dessas declarações o empresário diz as frases que aparecem nos posts em redes sociais.

Nas menções indiretas à ditadura militar, as falas de Odebrecht vão no sentido oposto ao apresentado nas postagens. Na delação de 2016, em que narrou relação da construtora com José Eduardo dos Santos, ex-ditador de Angola, Emílio disse que foi por meio de uma comitiva brasileira em visita à União Soviética que manteve contato com representantes angolanos e decidiu que o país africano seria um bom local para operações. O empresário narrou que o ex-ministro do regime militar Golberi do Couto e Silva o ajudou na aproximação com o governo de Angola. Couto e Silva foi ministro do Tribunal de Contas da União de 1967 a 1969 e chefe de gabinete da Presidência da República de 1974 a 1981.

No depoimento do ano seguinte, Odebrecht sugeriu que acordos ilegais com governos sempre ocorreram. “Isso (caixa 2) sempre foi o modelo reinante no País e que veio até recentemente. Porque houve o impedimento e foi a partir de 2014 e 2015. Mas até então, sempre existiu, desde a minha época, da época do meu pai, da minha época e também de Marcelo, de todos aqueles que foram executivos do grupo”, afirmou em 2017. Seu pai, Norberto Odebrecht, presidiu a empresa durante toda o período da ditadura militar.

Também em delação, o ex-presidente da Odebrecht Pedro Novis afirmou que a corrupção de agentes públicos e políticos em São Paulo começou no governo Paulo Maluf (1979-1982).

Versões dessa peça de desinformação circulam desde a época em que o depoimento de Emílio foi divulgado, em abril de 2017. O Estadão Verifica encontrou dezenas de publicações nas redes sociais resgatando o boato no último mês. Na última quinta-feira, 16, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, postou o boato no seu perfil do Twitter (que possui mais de 200 mil seguidores). “Fui deputado federal a partir do General João Figueiredo, não havia corrupção. O vício da redemocratização foi a roubalheira. Ouçam Emílio Odebrecht”, escreveu. No entanto, ele deletou a postagem na sexta-feira, 17.

Em janeiro deste ano, o Estadão Verifica verificou outra distorção de falas da delação do empresário, então uma falsa declaração a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

