Boato inventa tuíte de Lula com apoio a Sérgio Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não prestou solidariedade a Sérgio Moro após o ex-ministro deixar o Ministério da Justiça nesta sexta, 24. Boatos nas redes sociais associam o petista a uma mensagem de apoio ao ex-juiz da Lava Jato, mas a assessoria de Lula nega que ele seja o autor da fala.

Postagens falsas no Facebook alegam que o ex-presidente teria dito: “Me solidarizo ao ministro Moro, um exemplo de honestidade e seriedade não pode fazer parte de um governo tendencioso”. Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública e acusou publicamente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. No mesmo dia, Bolsonaro fez um pronunciamento no qual contestou a versão oferecida pelo seu ex-ministro.

O boato envolvendo Lula ainda reproduz um falso tuíte do ex-presidente no qual ele avalia como positiva a atuação profissional de Moro. O ex-juiz federal de Curitiba foi responsável pelos julgamentos da Operação Lava Jato e condenou o ex-presidente petista a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

A assessoria do ex-presidente Lula falou que a publicação com apoio a Sérgio Moro é “completa mentira”. “Lula não acha isso, nunca disse ou postou isso.”

