Boato anti-Moro inventa ação para atrapalhar investigação sobre Flávio Bolsonaro

Não é verdade que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tenha pedido o afastamento do promotor do caso que investiga o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), filho do presidente da República. Em 2019, o próprio promotor Cláudio Calo declarou-se suspeito e deixou a investigação, um dia depois de ter sido designado para o caso. Isso ocorreu após a repercussão negativa de tuítes em que Calo se mostrava favorável à família Bolsonaro.

Além disso, Moro não tem poder para afastar promotores do Ministério Público; a Constituição de 1988 definiu que o órgão é independente dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Em dezembro de 2018, o Estado revelou que uma investigação na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) apontou a existência de movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. Promotores apontam indícios de formação de um esquema de “rachadinha” para desviar salários dos funcionários do gabinete de Flávio.

A Agência Lupa também checou esse boato.

