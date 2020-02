Boato falso usa foto antiga para atacar governo do Rio Grande do Norte

Não é verdade que viaturas obtidas pelo governo do Rio Grande Norte em convênio com o governo federal estejam em desuso um mês após a cerimônia a entrega. Uma postagem com a falsa informação circula no Facebook para criticar a governadora Fátima Bezerra (PT).

A imagem que ilustra o boato falso, retirada de contexto, é do fotógrafo Magnus Nascimento, do jornal Tribuna do Norte. A fotografia mostra uma cerimônia de 2018, em que 50 viaturas foram doadas ao governo estadual pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Na ocasião, Fátima não era governadora.

As viaturas obtidas em acordo recente com o governo federal foram entregues na em outra solenidade, no Centro Administrativo, na zona sul de Natal.

