Boato falso sobre doação de helicópteros de Israel ao Brasil volta a circular no Facebook

Não é verdade que Israel tenha doado 15 helicópteros para o Brasil, ao contrário do que alega uma publicação com 8,5 mil compartilhamentos no Facebook. A Força Aérea Brasileira confirmou ao Estadão Verifica, por telefone, que se trata de um boato sem fundamento.

A montagem que circula nas redes sociais diz que o País recebeu 15 aeronaves do modelo AH-64. Uma busca reversa de imagem (veja como usar aqui) revela que, na realidade, a foto é de um helicóptero russo MI-28N. O registro mais antigo encontrado dessa fotografia na internet é de um site da Rússia, que informa que a foto foi feita em outubro de 2011 por Sergey Ablogin.

A desinformação sobre doação de helicópteros israelenses foi checada no mês passado pelos sites de checagem Agência Lupa, Aos Fatos e Boatos.Org. Na época, o boato circulava com vídeos e fotos diferentes. Nesta última semana, uma publicação enganosa de mesmo tema voltou a ser compartilhada no Facebook.

