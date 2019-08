Boato falso diz que PT foi ao STF contra redução do preço do gás

LEIA TAMBÉM > Boato usa vídeo antigo para dizer que PT comprou manifestantes contra Bolsonaro

É falso que o Partido dos Trabalhadores (PT) tenha ingressado com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a redução do preço do gás. A peça de desinformação é antiga, mas circula com nova roupagem desde o lançamento do programa Novo Mercado do Gás, no fim de julho. Consulta no site do tribunal, no entanto, não localiza nenhum processo do partido contra a União desde junho.

Para questionar uma ação do governo considerada inconstitucional no Supremo, o PT precisaria ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). A mais recente foi impetrada no dia 21 de junho, e se referia a uma medida provisória sobre a demarcação de terras indígenas.

Consulta processual no site do STF também não localizou nenhum processo movido pelo PT em julho, mês do lançamento do Novo Mercado do Gás.

O programa prevê a economia de até 40% do preço do insumo nos próximos dois anos, a partir de incentivos a investimentos, enfrentamento de monopólios e diversificação de empresas que atuam no setor. O ‘Estado’ explicou como funciona o mercado do gás no Brasil.

Nova roupagem. O formato da peça de desinformação não é nova. Desde o início do ano, outros sites de checagem desmentem boatos sobre falsos processos judiciais movidos pelo PT contra o governo, como ações para impedir Bolsonaro de acabar com a seca do Nordeste e barrar o pagamento do 13º do Bolsa-família.

Este boato foi selecionado para checagem a partir de parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. Aos Fatos, Boatos.org e o E-farsas também desmentiram essa peça de verificação.